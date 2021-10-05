劇場アニメ「グッバイ、ドン・グリーズ！」の完成披露イベントが、11月5日に東京・角川シネマ有楽町にて開催される。

「グッバイ、ドン・グリーズ！」は、周囲と上手く馴染むことができないロウマと、同じように浮いた存在のトト、アイスランドからロウマの住む田舎町にやってきたドロップという3人の少年が、アイスランドへと行き着くひと夏の冒険を描く物語。完成披露イベントには、ロウマ役の花江夏樹、トト役の梶裕貴、ドロップ役の村瀬歩、チボリ役の花澤香菜、いしづかあつこ監督が登壇する。

TVアニメ「宇宙よりも遠い場所」を手がけたいしづか、吉松孝博、MADHOUSEが制作する「グッバイ、ドン・グリーズ！」は2022年に公開。10月30日から開催される第34回東京国際映画祭にて、ワールドプレミア上映も決定している。

映画「グッバイ、ドン・グリーズ！」完成披露イベント

日時：2021年11月5日（金）18:20開場 / 18:40開演

会場：東京都 角川シネマ有楽町

登壇者：花江夏樹（ロウマ役）、梶裕貴（トト役）、村瀬歩（ドロップ役）、花澤香菜（チボリ役）、いしづかあつこ監督

映画「グッバイ、ドン・グリーズ！」

2022年公開

スタッフ

監督・脚本：いしづかあつこ

キャラクターデザイン：吉松孝博

美術監督：岡本綾乃

美術ボード制作協力：山根左帆

美術設定：綱頭瑛子、平澤晃弘

色彩設計：大野春恵

撮影監督：川下裕樹

3D監督：廣住茂徳、今垣佳奈

編集：木村佳史子

音楽：藤澤慶昌

音響監督：明田川仁

音響効果：上野励

アニメーション制作：MADHOUSE

配給：KADOKAWA

製作：グッバイ、ドン・グリーズ！製作委員会

キャスト

ロウマ（鴨川朗真）：花江夏樹

トト（御手洗北斗）：梶裕貴

ドロップ（佐久間雫）：村瀬歩

チボリ（浦安千穂里）：花澤香菜

(c)Goodbye,DonGlees Partners