Hey! Say! JUMPが11月から2022年1月にかけてアリーナツアー「Fab! -Arena speaks.-」を開催する。
Hey! Say! JUMPが有観客ライブを行うのは2019年11月から2020年1月にかけて行われたドームツアー「Hey! Say! JUMP LIVE TOUR 2019-2020 PARADE」以来、約2年ぶりのこと。今回彼らは2020年12月にリリースした最新アルバム「Fab! -Music speaks.-」を携え、千葉・幕張メッセ国際展示場、愛知・日本ガイシホール、宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ、北海道・北海道立総合体育センター 北海きたえーる、埼玉・さいたまスーパーアリーナの5会場を回る。
Hey! Say! JUMP「Fab! -Arena speaks.-」
2021年11月28日（日）千葉県 幕張メッセ国際展示場1～3ホール
START 17:30
2021年11月30日（火）千葉県 幕張メッセ国際展示場1～3ホール
START 17:30
2021年12月1日（水）千葉県 幕張メッセ国際展示場1～3ホール
［1回目］START 12:30
［2回目］START 17:30
2021年12月11日（土）愛知県 日本ガイシホール
［1回目］START 12:30
［2回目］START 17:30
2021年12月12日（日）愛知県 日本ガイシホール
［1回目］START 12:30
［2回目］START 17:30
2022年1月15日（土）宮城県 セキスイハイムスーパーアリーナ
［1回目］START 12:30
［2回目］START 17:30
2022年1月16日（日）宮城県 セキスイハイムスーパーアリーナ
［1回目］START 12:30
［2回目］START 17:30
2022年1月22日（土）北海道 北海道立総合体育センター 北海きたえーる
［1回目］START 12:30
［2回目］START 17:30
2022年1月23日（日）北海道 北海道立総合体育センター 北海きたえーる
［1回目］START 12:30
［2回目］START 17:30
2022年1月29日（土）埼玉県 さいたまスーパーアリーナ
START 17:30
2022年1月30日（日）埼玉県 さいたまスーパーアリーナ
［1回目］START 12:30
［2回目］START 17:30