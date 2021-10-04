コスプレイヤー紗雪が10月1日、自身のTwitterを更新し『エヴァンゲリオン』よりマリのコスプレを披露した。

  • 紗雪

紗雪はこの日、メガネの日にちなんだハッシュタグを付けTwitterを投稿。「エヴァのマリはいいメガネ」とツイートし、『エヴァンゲリオン』よりマリの制服＆プラグスーツ姿でのメガネショットを披露した。