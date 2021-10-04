コスプレイヤー紗雪が10月1日、自身のTwitterを更新し『エヴァンゲリオン』よりマリのコスプレを披露した。
紗雪はこの日、メガネの日にちなんだハッシュタグを付けTwitterを投稿。「エヴァのマリはいいメガネ」とツイートし、『エヴァンゲリオン』よりマリの制服＆プラグスーツ姿でのメガネショットを披露した。
エヴァのマリはいいメガネ♡#メガネの日 pic.twitter.com/tPgjNBtOZb— 紗雪 (@sayuki_cos) October 1, 2021
2021/10/04 22:30
コスプレイヤー紗雪が10月1日、自身のTwitterを更新し『エヴァンゲリオン』よりマリのコスプレを披露した。
紗雪はこの日、メガネの日にちなんだハッシュタグを付けTwitterを投稿。「エヴァのマリはいいメガネ」とツイートし、『エヴァンゲリオン』よりマリの制服＆プラグスーツ姿でのメガネショットを披露した。
エヴァのマリはいいメガネ♡#メガネの日 pic.twitter.com/tPgjNBtOZb— 紗雪 (@sayuki_cos) October 1, 2021
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