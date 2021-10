TVアニメ「トロピカル~ジュ!プリキュア」のサウンドトラック集の第2弾が、12月22日にリリースされる。価格は税込3300円。

CDには、6月20日放送の第17話より加わったプリキュア・キュアラメールの変身時に使われる楽曲をはじめとする劇伴や、後期オープニング主題歌「Viva! Spark! トロピカル~ジュ!プリキュア with トロピカる部」およびエンディング主題歌「あこがれ Go My Way!!」のTVサイズバージョンなどを収録。さらにボーナストラックとして「あこがれ Go My Way!!」TVサイズバージョンの「Type.I」から「Type.V」までが収められる。加えて「トロピカル~ジュ!プリキュア」の全CD商品購入特典である「ドレッサースリーブケース(くるみ三方背)」の応募券が封入されるほか、初回特典として「キャンバスブロマイド」が用意された。

(c)ABC-A・東映アニメーション