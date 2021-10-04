オダトモヒト原作によるTVアニメ「古見さんは、コミュ症です。」第1話のあらすじ、場面カットが公開された。

10月6日よりテレビ東京ほかで順次放送されるアニメ「古見さんは、コミュ症です。」。第1話「コミュ01『喋りたいんです。』」では、平穏な高校生活を送ることが目標の新入生・只野仁人が登校初日、万人が振り返る美少女・古見硝子と出会うところから物語が動き出す。口数が少ない古見の様子を見て、彼女がコミュ症だと気付いた只野。さらに「友達を100人作りたい」という古見の夢を知り、只野は1人目の友達になると申し出る。

アニメ「古見さんは、コミュ症です。」

放送情報

テレビ東京：2021年10月6日（水）より毎週水曜日24:00～

テレビ大阪：2021年10月6日（水）より毎週水曜日25:35～

テレビ愛知：2021年10月6日（水）より毎週水曜日26:05～

※2021年10月11日（月）よりテレビ東京系列「おはスタ」内にて毎週月・火曜にセレクション放送。

配信情報

2021年10月7日（木）よりNetflixにて独占配信

スタッフ

原作：オダトモヒト

総監督：渡辺歩

監督：川越一生

シリーズ構成：赤尾でこ

キャラクターデザイン：中嶋敦子

音楽：橋本由香利

アニメーション制作：オー・エル・エム

制作：小学館集英社プロダクション

キャスト

古見硝子：古賀葵

只野仁人：梶原岳人

長名なじみ：村川梨衣

山井恋：日高里菜

中々思春：大久保瑠美

上理卑美子：藤井ゆきよ

矢田野まける：前島亜美

井中のこ子：潘めぐみ

尾根峰ねね：青木瑠璃子

尾鶏かえで：森山由梨佳

地洗井茂夫：赤羽根健治

園田大勢：佐藤悠雅

忍野裳乃：小野賢章

鬼ヶ島朱子：ブリドカットセーラ恵美

古見秀子：井上喜久子

古見将賀：星野充昭

古見笑介：榎木淳弥

只野瞳：内田真礼

ナレーション：日高のり子

※日高のり子の高は、はしご高が正式表記。

(c)オダトモヒト・小学館／私立伊旦高校