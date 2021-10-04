西田征史・久保忠佳・三宮宏太原作によるTVアニメ「テスラノート」のBlu-ray BOXが、2022年3月29日に発売される。

10月3日に放送がスタートしたばかりの「テスラノート」。Blu-ray BOXには本編全13話に加え、YouTubeで順次公開中のショートアニメ「ミッキーとオリバーのエージェント養成講座」全13回、PV&CM集が収められる。56ページの特製ブックレットも封入。三方背ボックスにはキャラクター原案・POKImariの描き下ろしイラストが使われる。

また法人特典として、 A-on STOREではA5サイズのアクリルプレートと缶バッジ3個セット、アニメイトではB2布ポスターと缶バッジ2個セット、Amazon.co.jpではA4キャラファインマット、セブンネットショッピングではエコバック、楽天ブックスではA3クリアポスターを用意。さらに一部では早期予約特典として、2022年2月17日までの予約でB2ポスターがプレゼントされる。早期予約特典の対象店舗は公式サイトで確認を。

TVアニメ「テスラノート」

放送情報

TOKYO MX：2021年10月3日（日）より毎週日曜日23:00～

BS11：2021年10月5日（火）より毎週火曜日24:30～

AT-X：2021年10月7日（木）より毎週木曜日21:30～

配信情報

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スタッフ

原作：西田征史・久保忠佳・三宮宏太「テスラノート」（講談社『週刊少年マガジン』）

監督：福田道生

シリーズ構成・脚本：西田征史

キャラクター原案：POKImari

CGディレクター：高井了治

美術監督：中尾陽子

撮影監督：浜尾繁光

音響監督：阿部信行

音楽：和田薫

制作協力：studio bokan、タイプゼロ、ライズモア

アニメーション制作：ギャンビット

キャスト

根来牡丹：小原好美

クルマ：鈴木達央

高松隆之助：前野智昭

氷見恭平：中井和哉

根来甚吾：麦人

鳥海賢介：木内秀信

ミッキー・ミラー：諏訪部順一

オリバー・ソーントン：神谷浩史

リリー・スタイネム：伊藤静

ピノ：石田彰

エルモ：黒田崇矢

(c)西田征史・久保忠佳・三宮宏太・講談社/ミッションT