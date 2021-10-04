西田征史・久保忠佳・三宮宏太原作によるTVアニメ「テスラノート」のBlu-ray BOXが、2022年3月29日に発売される。
10月3日に放送がスタートしたばかりの「テスラノート」。Blu-ray BOXには本編全13話に加え、YouTubeで順次公開中のショートアニメ「ミッキーとオリバーのエージェント養成講座」全13回、PV&CM集が収められる。56ページの特製ブックレットも封入。三方背ボックスにはキャラクター原案・POKImariの描き下ろしイラストが使われる。
また法人特典として、 A-on STOREではA5サイズのアクリルプレートと缶バッジ3個セット、アニメイトではB2布ポスターと缶バッジ2個セット、Amazon.co.jpではA4キャラファインマット、セブンネットショッピングではエコバック、楽天ブックスではA3クリアポスターを用意。さらに一部では早期予約特典として、2022年2月17日までの予約でB2ポスターがプレゼントされる。早期予約特典の対象店舗は公式サイトで確認を。
TVアニメ「テスラノート」
放送情報
TOKYO MX：2021年10月3日（日）より毎週日曜日23:00～
BS11：2021年10月5日（火）より毎週火曜日24:30～
AT-X：2021年10月7日（木）より毎週木曜日21:30～
配信情報
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スタッフ
原作：西田征史・久保忠佳・三宮宏太「テスラノート」（講談社『週刊少年マガジン』）
監督：福田道生
シリーズ構成・脚本：西田征史
キャラクター原案：POKImari
CGディレクター：高井了治
美術監督：中尾陽子
撮影監督：浜尾繁光
音響監督：阿部信行
音楽：和田薫
制作協力：studio bokan、タイプゼロ、ライズモア
アニメーション制作：ギャンビット
キャスト
根来牡丹：小原好美
クルマ：鈴木達央
高松隆之助：前野智昭
氷見恭平：中井和哉
根来甚吾：麦人
鳥海賢介：木内秀信
ミッキー・ミラー：諏訪部順一
オリバー・ソーントン：神谷浩史
リリー・スタイネム：伊藤静
ピノ：石田彰
エルモ：黒田崇矢
(c)西田征史・久保忠佳・三宮宏太・講談社/ミッションT