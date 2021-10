木村拓哉の2ndアルバム「Next Destination」が2022年1月19日にリリースされる。

タイトルの「Next Destination」は、希望を持って“次の目的地”へ向かおうという意味を込めて木村自身が命名したもの。コロナ禍の苦境を打破し、新しい一歩を踏み出そうと呼びかける木村は「行くしかないっしょ! 次の目的地を一緒に目指しましょう」と力強くコメントしている。

また本作に山下達郎作曲、真島昌利(ザ・クロマニヨンズ)作詞の新曲「MOJO DRIVE」が収録されることも明らかに。「MOJO DRIVE」は昨年2月に行われたライブ「TAKUYA KIMURA Live Tour 2020 Go with the Flow」東京公演を山下が訪れた際、木村に「木村くんはバリトンヴォイスで歌ったほうがより色気のある歌になるよ!」とアドバイスを送ったことがきっかけで制作された楽曲。木村からの楽曲提供のオファーを快諾した山下が、制作途中で真島に作詞を依頼した。またレコーディングは山下が木村に歌のディレクションを行いながら進行。偶然に木村、山下、真島がそろったタイミングでは、予定になかった3人でのコーラス収録も行われた。なおタイトルにある「MOJO」とは“物や人にもともと備わっている力”を意味し、木村が持っている生命力やパワー、内面からあふれ出るオーラのようなものを表現するべく真島が名付けている。山下と真島による新曲はもう1曲収録される予定なので、続報を楽しみに待とう。

さらに「MOJO DRIVE」のメイキング映像も公開され、木村のオフショットや、全力の歌唱シーンを垣間見ることができる。

木村拓哉 コメント

次の目的地へ一歩を踏み出そう!



初のオリジナルアルバムリリースから2年近く。コロナ禍という思いがけない状況の中、自分ができることは何かを考え続けてきた日々でした。そして“今、どんな覚悟が必要なのか”を自分自身に改めて問い掛け、スタッフとも話し合う中で、新しいアルバム制作に向けて始動したいと思い始めました。

周囲を見渡してみると、感染防止対策のための制限がある中で思うように動くことができず、それでも新たな方向性を模索しているアーティストの方々の姿がとても印象的でした。その前向きなパワーに感動をもらうのと同時に沸き起こってきたのは、“以前のような形に戻ったら…と願うより、今はとにかく次の目的地に向かって新たな一歩を踏み出そう”という思いです。

タイトルの「Next Destination」(次の目的地)には、そんな僕自身の気持ちと決意を込めています。



このアルバムを引っ提げ、今、可能な方法を見つけて、できれば楽しく騒げるライブも実現させたいと思っています。



行くしかないっしょ!

次の目的地を一緒に目指しましょう。

山下達郎 コメント

木村くんとは25年以上の長いお付き合いですが、実は私、彼のスッピンの歌声をほとんど聞いたことがありませんでした。初ソロ・ライブにて、意外にもバリトン・ヴォイスであることが判明。好きな音楽がオルタナ系、ハード・ロック系なことは、かねてより聞き及んでおりましたので、それならこんな曲はいかがかと思い、書き上げた2曲。オジさんリズム・セクションが総がかりで取り組みました。真島昌利さん(ザ・クロマニヨンズ)の歌詞にもご注目を。今までにない木村くんの新境地が引き出せたと思います。

真島昌利(ザ・クロマニヨンズ)コメント

魂のエンジン全開!

今夜、アロコス辺りへMOJO DRIVE!

ぶっ飛ばしていこうぜ、ロックンロール!