Hey! Say! JUMPがニューシングル「Sing-along」を11月24日にリリースする。

「Sing-along」はテレビ朝日系で今月放送される体操および新体操の大会「ジャパネットpresents世界体操」「世界新体操」のテーマ曲。悩んだり傷付いたりしながらも全力で生きるすべての人に向けたエールソングで、世代や季節を問わず歌って踊れる楽曲となっている。作詞作曲は辻村有記が手がけ、ダンスの振り付けは初めて知念侑李が担当した。

シングルの仕様はCDのみの通常盤、Blu-ray / DVD付きの初回限定盤1と2の計3形態。通常盤には伊野尾慧が主演を務めるWOWOWと東海テレビの共同製作連続ドラマ「准教授・高槻彰良の推察 Season2」の主題歌「Break The Wall」、初回限定盤2のCDには知念と有岡大貴が作詞作曲に携わった「ASAP!」がカップリング曲として収録される。また初回限定盤1のBlu-ray / DVDには「Sing-along」のミュージックビデオとメイキング映像、初回限定盤2のBlu-ray / DVDには「Sing-along」のバージョン違いのMVやメンバーごとのソロエディション、「Break The Wall」のMVが収められる。

Hey! Say! JUMP「Sing-along」収録内容

通常盤

CD

01. Sing-along[作詞:辻村有記 / 作曲・編曲:辻村有記、伊藤賢]

02. Break The Wall

03. モノローグ

04. ハロー・メロディ

05. Sing-along(オリジナル・カラオケ)

06. Break The Wall(オリジナル・カラオケ)

07. モノローグ(オリジナル・カラオケ)

08. ハロー・メロディ(オリジナル・カラオケ)

初回限定盤1

CD

01. Sing-along

Blu-ray / DVD

・「Sing-along」Video Clip

・「Sing-along」Making of Video Clip

初回限定盤2

CD

01. Sing-along

02. ASAP![作詞:知念侑李、有岡大貴 / 作曲:知念侑李、有岡大貴、辻村有記 / 編曲:辻村有記、伊藤賢]

Blu-ray / DVD

・「Sing-along」Video Clip(Dance-along Ver.)

・「Sing-along」Video Clip(Go for it! Ver.)

・「Sing-along」Short Video Clip Solo Edition

Ryosuke Yamada Ver. / Yuri Chinen Ver. / Yuto Nakajima Ver. / Daiki Arioka Ver. / Yuya Takaki Ver. / Kei Inoo Ver. / Hikaru Yaotome Ver. / Kota Yabu Ver.

・「Break The Wall」Video Clip