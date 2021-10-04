イースタン/ウエスタン・リーグの個人タイトルは？｜プロ野球ファーム公式…

　プロ野球ファーム公式戦は3日、全日程を終了した。

 

 

　イースタン・リーグは、千葉ロッテマリーンズが7年ぶり11度目の優勝。一方のウエスタン・リーグでは、阪神タイガースが3年ぶり17度目の優勝を果たした。両者は、10月9日に行われる2021年プロ野球ファーム日本選手権（宮崎）で対戦する。

　個人成績では、イ・リーグは、生田目翼（日本ハム）、森遼大朗（ロッテ）、清宮幸太郎（日本ハム）、渡部健人（西武）らがタイトルを獲得。ウ・リーグでは、阪神の村上頌樹が防御率、最多勝、最高勝率の三冠を達成。打者では、阪神の小野寺暖が首位打者と最高出塁率を、ソフトバンクのリチャードが2年連続2度目となる本塁打王を獲得した。

【一覧】ファームの個人タイトル獲得選手

＜イースタン・リーグ＞

■投手部門

最優秀防御率　生田目翼（日本ハム、初）　防御率2.30

最多勝利　森遼大朗（ロッテ、初）　10勝

最多セーブ　小沼健太（ロッテ、初）　18セーブ

勝率第一位 本田圭佑（西武、初）　勝率.727

■打者部門

首位打者　太田賢吾（ヤクルト、初）　打率.327

最多本塁打　清宮幸太郎（日本ハム、初）、渡部健人（西武、初）　19本

最多打点　渡部健人（西武、初）　64打点

最多盗塁　髙部瑛斗（ロッテ、初）　28盗塁

最高出塁率　奥村展征（ヤクルト、初）　出塁率.387

 

＜ウエスタン・リーグ＞

■投手部門

最優秀防御率　村上頌樹（阪神、初）　防御率2.23

最多勝利　村上頌樹（阪神、初）　10勝

最多セーブ　椎野新（ソフトバンク、初）　9セーブ

勝率第一位　村上頌樹（阪神、初）　勝率.909

 

■打者部門

首位打者　小野寺暖（阪神、初）　打率.315

最多本塁打　リチャード（ソフトバンク、2年連続2度目）　12本塁打

最多打点　井上広大（阪神、初）　50打点

最多盗塁　島田海吏（阪神、初）　21盗塁

最高出塁率　小野寺暖（阪神、初）　出塁率.391