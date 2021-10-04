イースタン/ウエスタン・リーグの個人タイトルは？｜プロ野球ファーム公式…

プロ野球ファーム公式戦は3日、全日程を終了した。

イースタン・リーグは、千葉ロッテマリーンズが7年ぶり11度目の優勝。一方のウエスタン・リーグでは、阪神タイガースが3年ぶり17度目の優勝を果たした。両者は、10月9日に行われる2021年プロ野球ファーム日本選手権（宮崎）で対戦する。

個人成績では、イ・リーグは、生田目翼（日本ハム）、森遼大朗（ロッテ）、清宮幸太郎（日本ハム）、渡部健人（西武）らがタイトルを獲得。ウ・リーグでは、阪神の村上頌樹が防御率、最多勝、最高勝率の三冠を達成。打者では、阪神の小野寺暖が首位打者と最高出塁率を、ソフトバンクのリチャードが2年連続2度目となる本塁打王を獲得した。

【一覧】ファームの個人タイトル獲得選手

＜イースタン・リーグ＞

■投手部門

最優秀防御率 生田目翼（日本ハム、初） 防御率2.30

最多勝利 森遼大朗（ロッテ、初） 10勝

最多セーブ 小沼健太（ロッテ、初） 18セーブ

勝率第一位 本田圭佑（西武、初） 勝率.727

■打者部門

首位打者 太田賢吾（ヤクルト、初） 打率.327

最多本塁打 清宮幸太郎（日本ハム、初）、渡部健人（西武、初） 19本

最多打点 渡部健人（西武、初） 64打点

最多盗塁 髙部瑛斗（ロッテ、初） 28盗塁

最高出塁率 奥村展征（ヤクルト、初） 出塁率.387

＜ウエスタン・リーグ＞

■投手部門

最優秀防御率 村上頌樹（阪神、初） 防御率2.23

最多勝利 村上頌樹（阪神、初） 10勝

最多セーブ 椎野新（ソフトバンク、初） 9セーブ

勝率第一位 村上頌樹（阪神、初） 勝率.909

■打者部門

首位打者 小野寺暖（阪神、初） 打率.315

最多本塁打 リチャード（ソフトバンク、2年連続2度目） 12本塁打

最多打点 井上広大（阪神、初） 50打点

最多盗塁 島田海吏（阪神、初） 21盗塁

最高出塁率 小野寺暖（阪神、初） 出塁率.391