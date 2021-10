『ソフ』のパッケージにすみっコぐらしが期間限定で登場♪

赤城乳業は、大人気キャラクター『すみっコぐらし』パッケージの「ソフミルクバニラ、ソフストロベリー」を 2021年10月4日(月)から数量限定で全国発売する。

「Sof(ソフ)」は、2017年春に誕生した、ソフトクリームの美味しい「上」の部分だけを商品にしたカップアイス。ふんわりとしたやわらかい食感のソフトクリーム形状のアイスが入っている。

そして、2012年、「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生したキャラクター『すみっコぐらし』。かわいいだけじゃない、ちょっぴりネガティブでシュールなキャラクターやストーリー、その世界観は子どものみならず大人たちをも魅了している。

この度期間限定発売となるパッケージには、2021年11月5日公開予定の映画『すみっコぐらし 青い月夜のまほうのコ』を告知したロゴ入り。集合デザイン、各種キャラクターデザインの全6種類ずつのパッケージで発売する。

すみっコたちと一緒に、ふんわりなめらか食感のソフミルクバニラ、ソフストロベリーを楽しもう♪

>>>期間限定パッケージデザインを見る(写真14点)

(C)2021 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED. (C)2021 日本すみっコぐらし協会映画部