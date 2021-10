TVアニメ「ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会」2期が、2022年4月よりTOKYO MXほかで放送決定。併せてキービジュアル、メンバーの新規描き下ろしイラスト、4thライブ情報が公開された。

これは本日10月3日に生配信番組「ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 Next TOKIMEKI 大発表会♪ 最新ニュースもりだくさんスペシャル!」内で明かされたもの。キービジュアルに加えて、上原歩夢、高咲侑、中須かすみ、桜坂しずく、朝香果林、宮下愛、近江彼方、優木せつ菜、エマ・ヴェルデ、天王寺璃奈、三船栞子、ミア・テイラー、鐘嵐珠のソロイラストも描き下ろされている。

4thライブ「ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 4th Live!~Love the Life We Live~」は2022年2月26日、27日の2日間にかけて大阪・京セラドーム大阪で行われる。上原歩夢役の大西亜玖璃、中須かすみ役の相良茉優、桜坂しずく役の前田佳織里、朝香果林役の久保田未夢、宮下愛役の村上奈津実、近江彼方役の鬼頭明里、優木せつ菜役の楠木ともり、エマ・ヴェルデ役の指出毬亜、天王寺璃奈役の田中ちえ美、三船栞子役の小泉萌香、ミア・テイラー役の内田秀、鐘嵐珠役の法元明菜が出演。詳細は追って「ラブライブ!」公式サイトで発表される。

さらに10月13日に発売される虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会の4thアルバム「L!L!L!(Love the Life We Live)」のジャケットイラストと収録内容も解禁に。4thアルバムにはメンバーのソロ曲全12曲に加え、メンバー全員が歌う楽曲「L!L!L!(Love the Life We Live)」が収められる。「ラブライブ!」のYouTube公式チャンネルでは、4thアルバムの試聴動画を公開中だ。また4thアルバムには、「ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 4th Live!~Love the Life We Live~」のチケット最速先行抽選申込券が封入される。

「ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 4th Live!~Love the Life We Live~」

日程:2022年2月26日(土)、2月27日(日)

会場:大阪府 京セラドーム大阪

出演:大西亜玖璃(上原歩夢役)、相良茉優(中須かすみ役)、前田佳織里(桜坂しずく役)、久保田未夢(朝香果林役)、村上奈津実(宮下愛役)、鬼頭明里(近江彼方役)、楠木ともり(優木せつ菜役)、指出毬亜(エマ・ヴェルデ役)、田中ちえ美(天王寺璃奈役)、小泉萌香(三船栞子役)、内田 秀(ミア・テイラー役)、法元明菜(鐘嵐珠役)

(c)2020 プロジェクトラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会