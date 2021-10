明治安田生命J3リーグ第21節が2日と3日に行われた。

ロアッソ熊本はホームで藤枝MYFCと対戦。オウンゴールで先制すると、竹本雄飛、坂本亘基のゴールでリードを広げる。その後に2点を返されたが逃げ切りに成功し、5連勝で首位をキープした。

カターレ富山は福島ユナイテッドFCとの上位対決を3-1で制し、2試合ぶりの白星を収めた。福島は3連敗となった。

FC岐阜は川西翔太の2得点でFC今治に競り勝ち、3試合ぶりの白星。今治は2連敗で3戦未勝利となった。

テゲバジャーロ宮崎は梅田魁人の2ゴールなど大量4点を奪ってガイナーレ鳥取に快勝。J昇格後最多得点での勝利となった宮崎は3連勝となった。

アスルクラロ沼津はヴァンラーレ八戸を7-2で退け、4試合ぶりの白星。7得点はクラブ新記録となり、7点目を挙げた瓜生昂勢のゴールはホーム通算100得点目となった。

今節の結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

■試合結果

▼10月2日(土)

FC岐阜 2-1 FC今治

鹿児島ユナイテッドFC 1-3 Y.S.C.C.横浜

▼10月3日(日)

福島ユナイテッドFC 1-3 カターレ富山

アスルクラロ沼津 7-2 ヴァンラーレ八戸

ガイナーレ鳥取 0-4 テゲバジャーロ宮崎

AC長野パルセイロ 0-0 カマタマーレ讃岐

ロアッソ熊本 3-2 藤枝MYFC

■順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 熊本(39/+11)

2位 宮崎(37/+9)

3位 富山(35/+9)

4位 岩手(34/+8)

5位 福島(32/+3)

6位 岐阜(31/+4)

7位 鹿児島(28/+1)

8位 八戸(26/-1)

9位 長野(25/+7)

10位 YS横浜(24/-4)

11位 沼津(21/-4)

12位 藤枝(20/-3)

13位 讃岐(17/-14)

14位 鳥取(17/-20)

15位 今治(16/-6)

■次節の対戦カード

▼10月9日(土)

13:00 YS横浜 vs 長野

17:00 岩手 vs 鳥取

▼10月10日(日)

13:00 八戸 vs 熊本

13:00 福島 vs 鹿児島

13:00 今治 vs 宮崎

14:00 藤枝 vs 沼津

14:00 讃岐 vs 岐阜