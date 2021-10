2日と3日に明治安田生命J2リーグ第32節が各地で行われた。

前節終了時点で首位の京都サンガF.C.は、アウェイで5位のV・ファーレン長崎と対戦。30分に長崎のDF毎熊晟矢に先制ゴールを許しハーフタイムを迎えると、65分にはFW植中朝日が追加点を決めた。結局試合は2-0で終了し、京都は5試合ぶりの黒星を喫している。

2位のジュビロ磐田は、前節4位に浮上したFC町田ゼルビアとアウェイで対戦。磐田は開始11分にFWルキアンのゴールで先制に成功すると、23分にはオウンゴールでリードを2点に広げた。後半にはオウンゴールで失点を許したものの、試合は1-2でタイムアップ。これで9試合無敗とした磐田は、京都に代わって首位に浮上している。

3位のアルビレックス新潟は、アウェイでのツエーゲン金沢戦に臨むも、序盤に背負ったビハインドを跳ね除けられず1-0で黒星。ホームでモンテディオ山形を相手に2-0で勝利したヴァンフォーレ甲府が5位に順位を上げ、3位から6位までの4チームが勝ち点差3の中にひしめく混戦となっている。

今節の試合結果と順位表、また次節の対戦カードは以下の通り。

■試合結果

ブラウブリッツ秋田 0-2 愛媛FC

ヴァンフォーレ甲府 2-0 モンテディオ山形

V・ファーレン長崎 2-0 京都サンガF.C.

FC琉球 1-1 ファジアーノ岡山

SC相模原 4-4 水戸ホーリーホック

栃木SC 1-3 大宮アルディージャ

ジェフユナイテッド千葉 0-0 松本山雅FC

ツエーゲン金沢 1-0 アルビレックス新潟

レノファ山口FC 1-2 東京ヴェルディ

ギラヴァンツ北九州 2-2 ザスパクサツ群馬

FC町田ゼルビア 1-2 ジュビロ磐田

■順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 磐田(69/+24)

2位 京都(67/+24)

3位 長崎(58/+14)

4位 新潟(57/+22)

5位 甲府(57/+20)

6位 町田(55/+20)

7位 琉球(52/+11)

8位 山形(52/+9)

9位 水戸(45/+8)

10位 千葉(44/+1)

11位 東京V(43/−7)

12位 秋田(39/−3)

13位 岡山(38/−2)

14位 大宮(33/−3)

15位 栃木(33/−11)

16位 群馬(33/−15)

17位 山口(32/−14)

18位 金沢(31/−16)

19位 松本(31/−26)

20位 北九州(30/−18)

21位 相模原(29/−16)

22位 愛媛(29/−22)

■次節の対戦カード

▼10月9日(土)

14:00 大宮 vs 金沢

14:00 甲府 vs 琉球

14:00 新潟 vs 山口

15:00 東京V vs 岡山

15:00 磐田 vs 北九州

▼10月10日(日)

14:00 山形 vs 秋田

14:00 水戸 vs 群馬

14:00 松本 vs 栃木

14:00 京都 vs 相模原

15:00 町田 vs 千葉

16:00 愛媛 vs 長崎