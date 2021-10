○ ドジャース 8 - 3 ブリュワーズ ●

<現地時間10月2日 ドジャー・スタジアム>

ドジャースは逆転勝利で6連勝。同地区首位・ジャイアンツとのゲーム差は1に縮まり、ナ・リーグ西地区王者の行方は最終162戦目へもつれ込むことになった。

この日は優勝マジックを1とし、先にゲームを消化していたジャイアンツが、延長戦に末にパドレスに敗戦。地区9連覇への可能性が残ったドジャースは、すでに中地区優勝を決めているブリュワーズと対戦した。

先発左腕のウリアスが1回表に1点を失ったものの、その裏、5番のシャスティン・ターナーが27号3ランを左翼席へ運び3-1と逆転。4回以降も7番・ポラックが21号2ランを放つなど、中押し、ダメ押しと効率良く加点した。ウリアスは2回以降、得点を許さず7回途中1失点でメジャー全体トップの20勝目(3敗)。本拠地で投打が噛み合い、鮮やかな逆転勝利で連勝を6に伸ばした。

ドジャースはこれで今季通算105勝56敗とし、同106勝55敗のジャイアンツと1ゲーム差。あすの最終戦もジャイアンツの結果次第と厳しい立場は変わりないが、仮にジャイアンツがパドレスに敗れ、ドジャースがブリュワーズに勝利すれば、最終的に同率となり、王者の行方は一発勝負の優勝決定戦にもつれ込まれる。

【動画】ドジャースタジアム歓喜!ターナーの逆転弾で初回から最高潮

We had a feeling something was brewing. pic.twitter.com/fnEgiOtpht— Los Angeles Dodgers (@Dodgers) October 3, 2021