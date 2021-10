10月4日の食玩は呪術にすみっコ、リバイスにツイステ、モンスト！

食品玩具、いわゆる食玩。メーカーによっては玩具菓子=玩菓と呼ぶ事もあるジャンルの商品だ。

最初は「呪術廻戦 ADVERGE MOTION」。アニメ『呪術廻戦』の、アクションポーズを決めたデフォルメフィギュアだ。

続いては「あつまれアンパンマンP71」。アニメ『それいけ!アンパンマン』のキャラを再現したミニソフビ人形だ。

お次もソフビ人形で「すみっコぐらしフレンズ4」。『すみっコぐらし』のキャラを手のひらサイズで立体化。

特撮系では「装動 仮面ライダーリバイス by1 & 装動 仮面ライダーセイバー & 装動 仮面ライダーゼロワン」が登場。『仮面ライダーリバイス』その他の仮面ライダーを再現したアクションフィギュアだ。

「『ディズニー ツイステッドワンダーランド』マジカルボトル」は、人気ゲーム『ディズニー ツイステッドワンダーランド』の7つの学生寮をイメージしたボトル型ケース。別売りの「キャンディグミ」シリーズのグミを入れて、グミケースとしても使用できる。

最後は「モンストウエハースEX4」。大人気スマホアプリ『モンスターストライク』のメタリックプラカード入りウエハースだ。

それぞれ全国のスーパーや量販店などのお菓子売り場にて発売される。

