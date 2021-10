シアターGロッソにて2021年11月3日(水・祝)開催の「『騎士竜戦隊リュウソウジャー THE LEGACY OF The Masters Soul』特別上映&スペシャルトークショー」のトークショーのゲストが発表された。

『騎士竜戦隊リュウソウジャー』は、2019年に放送された、スーパー戦隊シリーズの題43作目。古代人類リュウソウ族の末裔リュウソウジャーと、地球征服を企む戦闘民族ドルイドンとの戦いを描く。

トークショーではゲストたちが質問に答える「質問コーナー」も実施。そのゲストへの質問の募集も始まっている。会場で質問が読み上げられた人にはプレゼントも用意されるとのことだ。

「『騎士竜戦隊リュウソウジャー THE LEGACY OF The Masters Soul』特別上映&スペシャルトークショー」は、東映特撮ファンクラブ(TTFC)会員限定で2021年10月4日(土)まで先行抽選申し込み受付中。

