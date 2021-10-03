コスプレイヤー紗雪が10月1日、自身のTwitterを更新し美脚ショットを披露した。

  • 紗雪

紗雪は「脚が本体の人」とツイートし美脚ショットを披露した。この投稿にファンからは「最高オブ最高」「スタイル抜群!」「神に選ばれし脚」「構図とか含めて素敵過ぎます!」といった声が寄せられた。