コスプレイヤー紗雪が10月1日、自身のTwitterを更新し美脚ショットを披露した。
紗雪は「脚が本体の人」とツイートし美脚ショットを披露した。この投稿にファンからは「最高オブ最高」「スタイル抜群!」「神に選ばれし脚」「構図とか含めて素敵過ぎます!」といった声が寄せられた。
脚が本体の人 pic.twitter.com/hztwnJBiyj— 紗雪 (@sayuki_cos) October 1, 2021
2021/10/03 17:30
コスプレイヤー紗雪が10月1日、自身のTwitterを更新し美脚ショットを披露した。
紗雪は「脚が本体の人」とツイートし美脚ショットを披露した。この投稿にファンからは「最高オブ最高」「スタイル抜群!」「神に選ばれし脚」「構図とか含めて素敵過ぎます!」といった声が寄せられた。
脚が本体の人 pic.twitter.com/hztwnJBiyj— 紗雪 (@sayuki_cos) October 1, 2021
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