MAN WITH A MISSIONが11月24日にニューアルバム「Break and Cross the Walls I」をリリースする。

マンウィズがオリジナルアルバムをリリースするのは、2018年6月発表の「Chasing the Horizon」以来およそ3年半ぶり。本作は当初CD2枚組の作品として制作がスタートしたが、昨年から続くコロナ禍の影響を受ける音楽シーンや、バンドの活動を後押しするファンに少しでも早く新たな作品を届けられたらという思いから完成を待たず急遽1作ずつリリースされることとなった。

アルバム第1弾となる「Break and Cross the Walls I」には、テレビアニメ「僕のヒーローアカデミア 第5期」第2クールのオープニングテーマ「Merry-Go-Round」や、映画「ゴジラvsコング」の日本版主題歌「INTO THE DEEP」、2020年のNHKサッカーテーマソング「Change the World」、10月4日(月)に放送スタートするテレビドラマ「ラジエーションハウス II~放射線科の診断レポート~」の主題歌「Remember Me」など全14曲が収められる。なおアルバム第2弾となる「Break and Cross the Walls II」は2022年春にリリース予定。

MAN WITH A MISSION「Break and Cross the Walls I」収録曲

CD

・Merry-Go-Round

・Remember Me

・Change the World

・INTO THE DEEP

ほか計14曲収録

初回生産限定盤付属DVD

MAN WITH A MISSION presents "INTO THE DEEP" LIVE HOUSE VIEWING TOUR 2021

01. INTO THE DEEP

02. 2045

03. Seven Deadly Sins

04. Perfect Clarity

05. フォーカスライト

06. Take Me Under

07. FLY AGAIN -Hero's Anthem-