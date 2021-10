V6が10月26日にリリースするベストアルバム「Very6 BEST」の通常盤の詳細が発表された。

このたび発表されたのは、通常盤のDISC 3に収録される歌い直しリアレンジ楽曲や、各メンバーによるソロバージョン楽曲の計11曲。トオミヨウ、AmPm、冨田ラボ(冨田恵一)、maeshima soshi、​H ZETTRIOがアレンジャーとして参加しており、2021年のV6とマッチした大人な雰囲気の仕上がりとなっている。またソロバージョンはメンバーの協議の結果、それぞれの声質が生きる選曲に。坂本昌行が「僕らは まだ」、長野博が「blue」、井ノ原快彦が「トビラ」、森田剛が「家族​」、三宅健が「分からないだらけ」、岡田准一が「Let Me」を歌唱する。

またYouTubeでは、ベスト盤収録曲「Full Circle」のミュージックビデオのメイキング映像を公開中。

V6「Very6 BEST」収録曲

通常盤 DISC 3

01. MIRACLE STARTER ~未来でスノウ・フレークス~-V626 ver.​ arranged by​トオミヨウ​​

02. Can do! Can go!-V626 ver.​ arranged by​ AmPm​​

03. 太陽のあたる場所-V626 ver.​ ​ ​​arranged by​ maeshima soshi​

04. IN THE WIND-V626 ver.​ arranged by​ 冨田ラボ​

05. 上弦の月-V626 ver.​ arranged by​ ​H ZETTRIO​

06. 僕らは まだ​ ​-sakamoto solo ver.

07. blue​ ​-nagano solo ver.

08. トビラ​ ​-inohara solo ver.

09. 家族​ ​-morita solo ver.

10. 分からないだらけ​ -miyake solo ver.

11. Let Me​ ​-okada solo ver.