イオンは2021年10月2日(土)より順次、「イオン」「イオンスタイル」約330店舗とイオンの公式通販「イオンスタイルオンライン」にて、イオン限定デザインのルービックキューブ2種を再発売する。

1人で過ごす時間やご自宅で過ごす時間が長くなり、パズルやゲームなどの需要の高まりが続いている。こうした中、イオンは、2020年7月に発売し大好評だったイオン限定デザインのルービックキューブ2種類を再発売する。

今回再発売されるのは、半透明で成型された「クリア ルービックキューブ」と、ラメ加工を施した「グリッター ルービックキューブ」。

RUBIK'S TM & (C) 2021 Spin Master Toys UK Limited, used under license. All rights reserved.