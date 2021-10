FUNKY MONKEY BΛBY'Sが、昨日10月1日に東京・日本武道館で単独公演「WE ARE FUNKY MONKEY BΛBY'S in 日本武道館 -2021-」を開催した。

DJケミカルが実家である寺の住職を継ぐため、2013年6月の東京・東京ドーム公演をもって解散したFUNKY MONKEY BABYS。彼らは東日本大震災発生から10年を迎えた今年3月11日にTBS系の音楽特番「音楽の日」でDJケミカルを含むフルメンバーで一夜限りの復活を遂げた。その後、DJケミカルの後押しもあり、ファンキー加藤とモン吉の2人はFUNKY MONKEY BΛBY'Sにグループ名を改め、9月に再始動後初のシングル「エール」をリリース。新生ファンモンとして再出発を果たした。そんな彼らにとって約8年ぶりのワンマンライブとなる武道館公演当日は台風第16号の接近に伴い悪天候に見舞われたが、ファンモンの晴れ舞台を目に焼き付けようと、多くのBΛBY'S(ファンモンファンの呼称)が武道館に足を運んだ。

定刻を少し過ぎた頃、チャイムの音を合図にファンモンのマネージャー2人が舞台に登場。“ファンモンクラップ”をレクチャーして観客を盛り上げたあと、特効をきっかけにファンキー加藤とモン吉がステージに現れた。1曲目の「アワービート」でファンを歓迎した2人は、続く「LIFE IS A PARTY」で息の合ったダンスを披露。アッパーチューンの連続で武道館を温め、「ナツミ」で涼やかなムードを演出した。3曲目を歌い終えたところで、ファンキー加藤が「みんなの今の気持ちを拍手で教えてくれよ」とオーディエンスに投げかけると、会場からは割れんばかりの拍手が。ファンとのひさびさの再会で感極まったファンキー加藤は「ただいまー!」と声を張り上げる。そして「ファンモンの新たな船出が嵐の真っ只中。いいじゃないの」と気合い十分な様子を見せると、モン吉とともに「恋の片道切符」「告白」と切ないラブソングを畳みかけた。

ファンモンの解散後、ソロでの音楽活動に専念していたファンキー加藤とモン吉。2人はモン吉のソロ曲「WONDER DAY」、ファンキー加藤のソロ曲「MUSIC MAGIC」をともに披露した。続いて「Lovin' Life」がサンプリングされた「今だってI LOVE YOU」でリズミカルなラップを繰り出したあと、メンバーは改めて客席を見渡し、ファンモンとしてステージに立つ喜びを噛み締める。そしてファンキー加藤は「東京オリンピック・パラリンピックが終わって武道館では僕らのライブが一発目の公演らしいですよ」と明かし、ここから、さらにライブを盛り上げることを観客に誓った。

ファンモンの代名詞と言えるのが、熱いメッセージの込もった応援歌。ライブ中盤ではファンキー加藤が体力を使い果たすようなパフォーマンスによってぐったりした様子を見せながらも、「誰かの応援ってめっちゃ得意なんですよ」と胸を張る。姿勢を正し、気合いを入れ直したファンキー加藤はモン吉とともに「ガムシャラBOY」「エール」「あとひとつ」といった新旧のエールソングを連発し、オーディエンスにパワーを送った。さらに解散前のラストシングル「ありがとう」や20枚目のシングル「サヨナラじゃない」をひと際感情を込めるように歌唱。「ALWAYS」「ちっぽけな勇気」とファンモン初期のナンバーをマイクを握り締めながら歌い、本編を終えた。

鳴り止まない観客の拍手に応え、ステージに戻ってきたファンキー加藤とモン吉。出身地である八王子の文字が入ったハッピを着た2人は、おなじみのご当地ソング「太陽おどり~新八王子音頭~」を日本武道館で舞い踊った。ハッピを脱いだモン吉は「少し大人になった、オヤジになったファンモン、大丈夫でした?」とファンに問いかけ、「新生ファンモンはもう少し成長していくと思うので、伸びしろに期待してください」と笑顔を見せる。重ねてファンキー加藤も「ヒット曲をぶちかましたいです」と抱負を述べつつ、「何より10月1日、今日は間違いなく再始動記念日ですから、この先今日を誇れるように活動していきたいです。この先は解散なしです」とBΛBY'Sに誓った。マイクを握り直した2人は、グループにとって特に思い入れが強い「大切」を披露。最後はモン吉の好きな曲だというノスタルジックな「西日と影法師」で約2時間半のライブを締めくくった。すべての曲目を終えたモン吉は笑顔で手を振りながら舞台を去り、ダウン寸前のファンキー加藤はスタッフに支えられながらステージをあとにした。

日本武道館公演を成功に収めたファンモンは、2022年2月から4月にかけて全国ツアー「YELL JAPAN」を開催する。

FUNKY MONKEY BΛBY'S「WE ARE FUNKY MONKEY BΛBY'S in 日本武道館 -2021-」2021年10月1日 日本武道館 セットリスト

01. アワービート

02. LIFE IS A PARTY

03. ナツミ

04. 希望の唄

05. 恋の片道切符

06. 告白

07. WONDER DAY

08. MUSIC MAGIC

09. 今だってI LOVE YOU

10. ヒーロー

11. WE ARE FUNKY MONKEY BΛBY'S

12. ガムシャラBOY

13. エール

14. あとひとつ

15. ありがとう

16. メロディーライン

17. サヨナラじゃない

18. ALWAYS

19. ちっぽけな勇気

<アンコール>

20. 太陽おどり~新八王子音頭~

21. 大切

22. 西日と影法師

FUNKY MONKEY BΛBY'S「YELL JAPAN」

2022年2月5日(土)東京都 J:COMホール八王子

2022年2月12日(土)香川県 レクザムホール(香川県県民ホール) 大ホール

2022年2月19日(土)栃木県 栃木県総合文化センター

2022年3月12日(土)愛知県 日本特殊陶業市民会館 フォレストホール

2022年3月19日(土)福井県 フェニックス・プラザ

2022年3月26日(土)北海道 カナモトホール(札幌市民ホール)

2022年4月3日(日)福岡県 福岡サンパレス

2022年4月10日(日)神奈川県 神奈川県民ホール 大ホール

2022年4月15日(金)岡山県 岡山市民会館

2022年4月23日(土)宮城県 仙台サンプラザホール

2022年4月30日(土)大阪府 フェスティバルホール