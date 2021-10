スマートフォン向けゲームアプリ『戦姫絶唱シンフォギアXD UNLIMITED』にて劇場版『Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ Licht 名前の無い少女』コラボイベントが開催中。

『戦姫絶唱シンフォギアXD UNLIMITED』にて劇場版『Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ Licht 名前の無い少女』コラボイベント「マジカルハーモニー 胸の願い重ねて」が開催中。

コラボイベント開催期間内にオリジナルストーリーのイベントクエストが開放。イベントクエストでは、アイテム「マナ」をドロップ報酬として手に入れることができ、集めたアイテムはショップにて、新★5シンフォギアカード「雪音クリス【ARTHEMIS BROKENPHANTASM】」や、新★3メモリアカード「びっくり種子島」などと交換することができる。開催期間は10月14日13:59まで。

さらにコラボイベント限定の★5シンフォギアカードが登場する「マジカルハーモニー 胸の願い重ねてイベントガチャ」が開催中。そしてコラボイベント開催を記念して、100歌唱石で期間中1日1回「11回ガチャ」を引くことができる「ALL★5ガチャ」が開催中となっている。

(C)2021 ひろやまひろし・TYPE-MOON/KADOKAWA/劇場版「Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ Licht 名前の無い少女」 (C)Project シンフォギア (C)Project シンフォギアG (C)Project シンフォギアGX (C)Project シンフォギアAXZ (C)Project シンフォギアXV (C) bushiroad All Rights Reserved. (C) Pokelabo, Inc.