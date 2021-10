スマートフォン向けリズム&アドベンチャーゲーム『アルゴナビス from BanG Dream! AAside』でゲーム内イベント「銀の新星<SILVER NOVA>」を開催している。

『アルゴナビス from BanG Dream! AAside』

本イベントには累計イベントポイント報酬とランキング報酬があり、それぞれ特定の条件を達成すると★3メンバー「【勧誘】五稜結人」、★2メンバー「【おもちゃの剣】早坂絋平」を仲間にすることができる。開催期間は10月7日14:59まで。

また、イベントに合わせ、「銀の新星<SILVER NOVA>スカウト」を開催中。本スカウトでは、★4メンバー「【同行】七星 蓮」、★4メンバー「【同好】二条 遥」を仲間にすることができる。

(C)ARGONAVIS project. (C)DeNA Co., Ltd. All rights reserved. (C)bushiroad All Rights Reserved.