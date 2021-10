舞台『擾乱 THE PRINCESS OF SNOW AND BLOOD ~陽いづる雪月花編~』よりオリジナルキャラクター壱役・根岸愛のビジュアルが公開された。

舞台『擾乱 THE PRINCESS OF SNOW AND BLOOD ~陽いづる雪月花編~』は、TVアニメ『擾乱 THE PRINCESS OF SNOW AND BLOOD』が舞台化されたもの。10~11月に東京・明治座にて上演される。今回、舞台オリジナルキャラクター壱役・根岸愛のビジュアルが公開された。

