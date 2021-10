ELLEGARDEN、10-FEET、マキシマム ザ ホルモンによる対バンツアー「Reunion TOUR 2021 ~Eat music in the same LIVE HOUSE~」が12月に行われる。

このツアーは2000年代初頭に機材車1台で全国のライブハウスを回っていた3組が、お互いに、そしてファンとライブハウスで再会したいという思いを込めて開催するもの。12月1日の東京・USEN STUDIO COASTから12月21日の東京・Zepp Haneda(TOKYO)まで、7公演が行われる。ツアーの公式サイトでは10月4日18:00から10日23:59まで、チケットの第1次先行予約を受け付ける。

Reunion TOUR 2021 ~Eat music in the same LIVE HOUSE~

2021年12月1日(水)東京都 USEN STUDIO COAST

2021年12月3日(金)福岡県 Zepp Fukuoka

2021年12月8日(水)北海道 Zepp Sapporo

2021年12月10日(金)宮城県 SENDAI GIGS

2021年12月13日(月)愛知県 Zepp Nagoya

2021年12月15日(水)大阪府 Zepp Osaka Bayside

2021年12月21日(火)東京都 Zepp Haneda(TOKYO)