小室哲哉の音楽活動への復帰、およびTM NETWORKの再始動が発表された。

雑誌「週刊文春」で看護師との不倫疑惑を報じられたことに端を発し、2018年1月に音楽活動から引退した小室。実際には看護師と男女の関係にはなかったと明かしながらも、2017年8月にストレスが原因で突発性難聴を発症し、常に耳鳴りがするという体調不良をふまえ、結果として音楽活動から引退する道を選んだ。

TM NETWORKは1984年にデビューした、小室(Key)、宇都宮隆(Vo)、木根尚登(G)の3人からなる音楽ユニット。シンセサイザーミュージック、ダンスミュージックをいち早く取り入れ、日本の音楽シーンに変革をもたらした。2012年から2015年にかけて30周年記念プロジェクトを成功させたものの、その後2018年に小室が音楽活動から引退したこともあり、約6年にわたり活動が凍結されていた。しかし、1987年リリースの「Get Wild」が宝塚歌劇団雪組公演「CITY HUNTER」の劇中で使用されたことによりTwitterでトレンド入りするなど、活動凍結期間も彼らの生み出した音楽は息づいていた。

TM NETWORK活動再開に際し、小室、宇都宮、木根はそれぞれコメントを発表。小室は「改めて、お騒がせし、ご心配やご迷惑をおかけしたことをお詫びいたします」と謝罪を述べたうえで、「今しばらく音楽をやらせてください。働かせてください」「いろいろな過ちがあっても、まだやれると背中を押してくれる友がいる。待っていてくれるファンがいる。これからの自分に残された時間にできること全てで、音楽で少しでも光を灯せたら。と、このコロナ禍に沢山の事を考え奮起致しました」と復帰の理由を明かしている。

TM NETWORK再始動の第1弾を飾るのは、「How Do You Crash It?」と題されたライブ映像作品。ローチケLIVE STREAMINGなど各プラットフォームで、10月から隔月で全3回が有料配信される。このライブ映像は「Everyone makes mistakes, How do you crash it?(直訳:誰もが間違いを犯す、どうやってそれを壊していく?)」をテーマに、秘密裏に無観客で収録された。映像には6年ぶりの新曲「How Crash?」や、ヒット曲「Get Wild」「BE TOGETHER」「SEVEN DAYS WAR」などのパフォーマンスが収められている。1作目の「How Do You Crash It? one」の配信期間は10月9日21:00から10月17日23:59まで。2作目は12月、3作目は2022年2月に配信予定となっている。

また「How Do You Crash It?」3作それぞれのアフターパンフレットも発売される。パンフレットは1作目が11月27日、2作目が2022年1月、3作目が2022年3月に販売予定。宇都宮のオフィシャルグッズオンラインショップでは、特典付き3冊セットの注文を10月17日まで受付中。3冊セットには特製クリアケースが付属する。

TM NETWORK コメント

小室哲哉

改めて、お騒がせし、ご心配やご迷惑をおかけしたことをお詫びいたします。



今しばらく音楽をやらせてください。働かせてください。

体力は以前より後退しましたが、なにより音楽を創るアイデアとエネルギーは確実に進化していると感じています。

TMはTMなりの活動をしたい。僕は僕なりの創作をしたい。

いろいろな過ちがあっても、まだやれると背中を押してくれる友がいる。

待っていてくれるファンがいる。

これからの自分に残された時間にできること全てで、音楽で少しでも光を灯せたら。

と、このコロナ禍に沢山の事を考え奮起致しました。



毎日感謝でいっぱいです。

この気持ちを忘れることなく、これからまた創作に励みます。

小室哲哉

宇都宮隆

6年ぶりにTM NETWORKとして、久しぶりに復帰した小室と音楽を通して向き合うことができ心強く感じました。

それぞれの個性は何も変わらず、TM NETWORKの物語は、まだ続いているんだと、確信できた気がします。このような時期でもありますが、TMとして、初の試みの無観客配信LIVEを見てもらいたいと思います。

宇都宮隆

木根尚登

今まで事ある毎に言ってるから、聞き飽きてるかもしれないけど、歳を重ねる毎に強くなって行くんだ。てっちゃんやウツに出会ったから、TMがあったから、こんなに長い間音楽ができたんだって。

あれから何十星霜、色んな事があったけど皆んなに支えられて今を迎えられたんだと思います。そして、てっちゃんが戻って来てくれて僕に新たな挑戦を投げかけてくれる。

あーTMってこうしてやってきたんだと、プロデューサー小室哲哉を確信しました。

久しぶりに3人で音を奏でた時、心からそう思いました。

木根尚登

How Do You Crash It? one

配信期間:2021年10月9日(土)21:00~10月17日(日)23:59

※「How Do You Crash It? two」は12月、「How Do You Crash It? three」は2022年2月に配信予定。

※記事初出時、本文の一部に脱字がありました。お詫びして訂正いたします。