スマートフォン向けゲームアプリ『戦姫絶唱シンフォギアXD UNLIMITED』にて「Ver.Advance」がリリースされた。

『戦姫絶唱シンフォギアXD UNLIMITED』に新機能「アドヴァンスシステム」が登場。さらにアドヴァンスシステム専用のスキル「アドヴァンススキル」をシンフォギアカードにセットすることで、新たなスキル効果が追加。カードのレアリティに関わらず、どのシンフォギアカードでもすぐにスキルをセットすることが可能となっている。

そして、一度獲得したスキルはコストを支払うことなく何度でも付け外しが可能。色々なスキルを組み合わせることで、自分だけのシンフォギアカードが作成できる。スキルには★1から★3まで3段階のレアリティが存在し、レアリティの高いスキルほどより強力な効果をカードに追加することができる。

さらにリニューアル後のバトルアリーナでは、リーグ制を導入。リーグは全部で7リーグ存在し、毎週月曜7:00から日曜23:59の間で獲得したアリーナポイントの順位に応じて、翌週のリーグが決定する。また、1週間を1シーズンとして、1シーズンに1回リーグの昇格や降格にあわせてリーグ報酬を獲得することができる。

(C)Project シンフォギア (C)Project シンフォギアG (C)Project シンフォギアGX (C)Project シンフォギアAXZ (C)Project シンフォギアXV (C) bushiroad All Rights Reserved. (C) Pokelabo, Inc.