オリジナルアニメ「逆転世界ノ電池少女」のPV第3弾が公開された。

10月11日にAT-X、TOKYO MXほかで放送がスタートする「逆転世界ノ電池少女」。突如現出した異世界・真国日本に征服された日本を舞台に、死に絶えたサブカル文化を守るため真国に抗う秘密結社・アラハバキと、その主力兵器・ガランドールの動力源となり戦う“電池少女”が描かれる。PVではMia REGINAが歌うオープニングテーマ「Fever Dreamer」が初披露され、ガランドールの姿が映された。

またYouTubeのKADOKAWAAnimeチャンネルではテレビ放送に先がけて、10月3日20時から第1話をプレミア公開。さらに公式Twitter（@denchi_project）にて放送日10月11日までの毎朝1枚ずつ、スタッフ・キャスト直筆の「カウントダウン色紙」を披露している。色紙がもらえるフォロー＆リツイートキャンペーンも10月15日23時59分まで開催中。詳細は同アカウントか、アニメ公式サイトの「スペシャル」ページで確認しよう。

オリジナルアニメ「逆転世界ノ電池少女」

放送情報

AT-X：2021年10月11日（月）より毎週月曜日23:00～

TOKYO MX：2021年10月11日（月）より毎週月曜日24:00～

読売テレビ：2021年10月11日（月）より毎週月曜日25:59～

BS11：2021年10月11日（月）より毎週月曜日24:00～

配信情報

dアニメストア：2021年10月11日（月）より毎週月曜日24:00～

その他サービス：順次配信開始

スタッフ

原作：伽藍堂

監督：安藤正臣

シリーズ構成：上江洲誠

キャラクター原案：渡辺明夫

キャラクターデザイン・総作画監督：黒澤桂子

ガランドールデザイン ・メカニックデザイン：廣瀬智仁

助監督：仁昌寺義人

プロップデザイン：森木靖泰、KntC

3DCG：ラークスエンタテインメント

CG監督：加藤大輔

背景美術：草薙（KUSANAGI）

美術監督：本田光平

美術設定：岩澤美翠、須江信人

色彩設計：加口大朗

撮影監督：國井智行

編集：伊藤利恵（森田編集室）

音楽：白戸佑輔

音響監督：飯田里樹

音響効果：古谷友二

音楽制作：ランティス

プロデュース：EGG FIRM

アニメーションプロデューサー：比嘉勇二

アニメーション制作：Lerche

キャスト

久導細道：山下誠一郎

赤城りん：ファイルーズあい

蒼葉夕紀：鈴木愛奈

黒木ミサ：井澤詩織

東雲アカツキ：寺島拓篤

真神ハヤテ：日高里菜

佐斯神ムサシ：藤井ゆきよ

神水流ヤクモ：下地紫野

バルザック山田：杉田智和

神楽坂ミミ：豊崎愛生

宗方安寿：福地教光

鵜飼：松田健一郎

メガネ：水島大宙

キャップ：葉山翔太

ポチャ：金子隼人

田中ナスターシャ：???

(c)伽藍堂/「逆転世界ノ電池少女」製作委員会