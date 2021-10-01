「宇宙戦艦ヤマト2205 新たなる旅立ち 前章 -TAKE OFF-」の冒頭映像約14分がYouTubeで公開された。
10月8日に劇場上映される「宇宙戦艦ヤマト2205 新たなる旅立ち」は、1979年に放送されたテレビスペシャル「宇宙戦艦ヤマト 新たなる旅立ち」をモチーフに全2章で描かれる作品。冒頭映像約14分に加え、宇宙戦艦ヤマトなどに乗船するキャラクターたちを描いた“新人クルービジュアル”も公開に。同期として初めての航海に出る、畠中祐演じる土門竜介、村中知演じる京塚みやこ、伊東健人演じる坂本茂、羽多野渉演じる板東平次、岡本信彦演じる徳川太助、森永千才演じるキャロライン雷電の6人が描かれた。同ビジュアルは次回作「宇宙戦艦ヤマト2205 新たなる旅立ち 後章」の前売券および特典のB2ポスターにも使用される。
「宇宙戦艦ヤマト2205 新たなる旅立ち 前章 -TAKE OFF-」
2021年10月8日（金）より劇場上映
スタッフ
原作：西崎義展
製作総指揮・著作総監修：西崎彰司
監督：安田賢司
シリーズ構成・脚本：福井晴敏
脚本：岡秀樹
キャラクターデザイン：結城信輝
メカニカルデザイン：玉盛順一朗、石津泰志、明貴美加
音楽：宮川彬良
音響監督：吉田知弘
CGディレクター：後藤浩幸
アニメーション制作：サテライト
配給：松竹ODS事業室
キャスト
古代進：小野大輔
森雪：桑島法子
真田志郎：大塚芳忠
アベルト・デスラー：山寺宏一
スターシャ：井上喜久子
土門竜介：畠中祐
徳川太助：岡本信彦
京塚みや子：村中知
坂東平次：羽多野渉
坂本茂：伊東健人
デーダー：天田益男
(c)西﨑義展/宇宙戦艦ヤマト2205製作委員会