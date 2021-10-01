「宇宙戦艦ヤマト2205 新たなる旅立ち 前章 -TAKE OFF-」の冒頭映像約14分がYouTubeで公開された。

10月8日に劇場上映される「宇宙戦艦ヤマト2205 新たなる旅立ち」は、1979年に放送されたテレビスペシャル「宇宙戦艦ヤマト 新たなる旅立ち」をモチーフに全2章で描かれる作品。冒頭映像約14分に加え、宇宙戦艦ヤマトなどに乗船するキャラクターたちを描いた“新人クルービジュアル”も公開に。同期として初めての航海に出る、畠中祐演じる土門竜介、村中知演じる京塚みやこ、伊東健人演じる坂本茂、羽多野渉演じる板東平次、岡本信彦演じる徳川太助、森永千才演じるキャロライン雷電の6人が描かれた。同ビジュアルは次回作「宇宙戦艦ヤマト2205 新たなる旅立ち 後章」の前売券および特典のB2ポスターにも使用される。

「宇宙戦艦ヤマト2205 新たなる旅立ち 前章 -TAKE OFF-」

2021年10月8日（金）より劇場上映

スタッフ

原作：西崎義展

製作総指揮・著作総監修：西崎彰司

監督：安田賢司

シリーズ構成・脚本：福井晴敏

脚本：岡秀樹

キャラクターデザイン：結城信輝

メカニカルデザイン：玉盛順一朗、石津泰志、明貴美加

音楽：宮川彬良

音響監督：吉田知弘

CGディレクター：後藤浩幸

アニメーション制作：サテライト

配給：松竹ODS事業室

キャスト

古代進：小野大輔

森雪：桑島法子

真田志郎：大塚芳忠

アベルト・デスラー：山寺宏一

スターシャ：井上喜久子

土門竜介：畠中祐

徳川太助：岡本信彦

京塚みや子：村中知

坂東平次：羽多野渉

坂本茂：伊東健人

デーダー：天田益男

(c)西﨑義展/宇宙戦艦ヤマト2205製作委員会