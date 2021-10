童話セットをゲット！『レゴ(R)ブロックトーバー』キャンペーン

レゴジャパンにて、 全国のレゴブランドストア、レゴ認定販売店ベネリックレゴストア楽天市場店、全国のトイザらス店舗、トイザらス・ベビーザらス オンラインストアにて、限定の「レゴ(R)童話セット」 が手に入る キャンペーン『レゴ(R)ブロックトーバー』が、2021年10月1 日(金)より 開催される。

『レゴ(R)ブロックトーバー』は、この期間でしか手に入れることができない限定の「レゴ(R)童話セット」(非売品)が貰える特別なキャンペーン。

今回プレゼントする「レゴ(R)童話セット」は、子どもから大人まで親しみのある「童話」をモチーフとしたアイテム。

各セットには お菓子やティーポットなどのレアパーツ付属。さらに、モチーフとなった童話の「プチ絵本」もプレゼントされる。

キャンペーン期間中、対象店舗でレゴブロック商品を1回合計6600円(税込)以上ご購入いただいたお客様に、限定の「レゴ(R)童話セット」(非売品)がひとつプレゼントされる。各シリーズはおひとり様1個限りになるのでご注意を。キャンペーン期間は2021年10月1日から、各プレゼントがなくなり次第終了となる。

ぜひ特別な「レゴ(R)童話セット」で、読書の秋を読むだけでなく、 ”遊んで”、”飾って”、”創って”、おうち時間をお楽しみください!

