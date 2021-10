スマートフォン向けリズムゲーム『D4DJ Groovy Mix』1周年記念番組「グルミク1周年記念発表会」が放送される。

『D4DJ Groovy Mix』が10月25日に1周年を迎える。それを記念した「グルミク1周年記念発表会」が10月1日21:30よりYouTube「D4DJチャンネル」にて配信される。出演は愛本りんく役・西尾夕香、山手響子役・愛美、出雲咲姫役・紡木吏佐、瀬戸リカ役・平嶋夏海、青柳椿役・加藤里保菜、桜田美夢役・反田葉月。

(C)bushiroad All Rights Reserved. (C) 2020 DONUTS Co. Ltd. All Rights Reserved.