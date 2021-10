10月4日(月)19:00よりTBS系で放送される「『CDTVライブ!ライブ!』4時間スペシャル」内の企画「back numberフェス」の詳細が明らかになった。

1組のアーティストのライブパフォーマンスを長尺で届ける「CDTVライブ!ライブ!」のフェス企画。今回back numberは最新シングル「黄色」や「怪盗」「水平線」「高嶺の花子さん」「クリスマスソング」など全16曲を約90分にわたり披露する。清水依与吏(Vo, G)は今回のセットリストについて「これがback numberです、と言える選曲になった」とコメントしている。

TBS系「『CDTVライブ!ライブ!』4時間スペシャル」

2021年10月4日(月)19:00~22:57

<出演者および歌唱曲>

・AKB48「根も葉もRumor」

・OH MY GIRL「Dun Dun Dance Japanese ver.」

・カーリングシトーンズ「それは愛なんだぜ!」

・King & Prince「恋降る月夜に君想ふ」「You are my hero」スペシャルメドレー

・櫻坂46「流れ弾」

・GENERATIONS from EXILE TRIBE「Unchained World」

・Stray Kids「ソリクン -Japanese ver.-」

・DA PUMP「紡 ーTSUMUGIー」

・乃木坂46「君に叱られた」

・flumpool「その次に」

・宮本浩次「浮世小路のblues」



フェス企画:back number