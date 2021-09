TVアニメ「トロピカル~ジュ!プリキュア」のイベント「トロピカル~ジュ!プリキュアLIVE2021 Viva!トロピカSUMMER!LIVE」が、去る9月25日に神奈川・パシフィコ横浜の国立大ホールで行われた。本記事では、昼の部にあたる“おひサマー公演”の模様をレポートする。

「プリキュアLIVE」としては、約2年ぶりの開催となった今回のイベント。キュアサマー / 夏海まなつ役のファイルーズあい、キュアコーラル / 涼村さんご役の花守ゆみり、キュアパパイア / 一之瀬みのり役の石川由依、キュアフラミンゴ / 滝沢あすか役の瀬戸麻沙美、キュアラメール / ローラ役の日高里菜のキャスト5人と、主題歌歌手のMachico、吉武千颯が、歌とパフォーマンスで明るく陽気な南国の風を横浜に吹かせた。

トップバッターとしてステージに登場したのはMachico。オープニング主題歌「Viva! Spark!トロピカル~ジュ!プリキュア」でイベントが幕を開けると、夏らしい衣装のバックダンサーやカラフルなステージライトと相まって会場は一気に夏のような熱気を帯びる。続く2曲目では雰囲気が一変。濃いブルーのライトとスモークで、海中を思わせる演出がされたステージに現れた日高は、アニメ第13話の挿入歌「なかよしのうた」をしっとりと歌い上げ、観客も作中さながらその歌声に聴き入っていた。

日高の歌唱が終わると、ステージには日高を含めたキャスト5人の姿が。変身シーンの決めゼリフ「プリキュア!トロピカルチェンジ!レッツ、メイク!」とともに、1人ひとりが名乗りを上げるたびに客席からは大きな拍手が起こった。ライブ前半では各キャラクターのソロ曲を続けて披露。ファイルーズあいは、トロピカルでアップテンポな「OH! TEMPT SUMMER DAY」をまなつそのものの元気いっぱいさで歌って踊り、会場を盛り上げる。体を大きく使ったパフォーマンスに、自然と観客のペンライトを振る手も速くなっていた。

頭の大きなリボンがチャーミングな衣装で登場した花守は、さんごの“かわいい”が詰まった楽曲「チャーミング*∞*ハピネス」を観客へ届ける。表情豊かに歌う花守の笑顔で、会場にも幸せが溢れた。石川が披露した「My Story」は、「ファンタジー ミステリー ヒストリー アドベンチャー」と本のジャンルの歌詞から始まる、本好きなみのりらしい一曲。本を読んで想像を膨らませるみのりの気持ちを、石川が歌で表現してみせた。

続く「BREAK POINT」は、トロピカる部の部長でもあるあすかのキャラクターソング。瀬戸が、姉御肌で思わず付いて行きたくなるカッコいいあすかを歌とパフォーマンスで魅せると、情熱的な赤い衣装と相まって、会場もさらに熱気を帯びた。このパート最後に登場したのは日高。ローラにリンクするような歌詞の「アクアプリズム」を、ステージ中央でスポットライトを浴びながら堂々と歌い切った。

間に挟まれたMCでは、キャスト陣がキャラクターの衣装で来場した子供たちに笑顔を向ける。さらに、子供たちにも伝わる言葉選びで曲に込めた思いを語ると、Machico、吉武が登場する次のパートへバトンを渡した。紹介を受けてステージに上ったMachicoが歌うのは、「未来永劫プリキュア」という歌詞が印象的な「シェアして!プリキュア」。五條真由美、北川理恵と歴代の“プリキュアシンガー”によって歌い継がれてきた楽曲をMachicoらしさ全開で披露した。「Brave Parade」では、Machicoとこの日初登場の吉武が、キレキレのダンスを魅せる。吉武による前期エンディングの「トロピカ I・N・G」では、ダンサブルな楽曲に観客も体を揺らしながら楽しんでいた。

「ヒーリングっど♥プリキュア」でMachicoが歌唱したエンディング主題歌「ミラクルっと♥Link Ring!」を皮切りに、「Good Good ハ~イ!!」「LOVE FOR ALL」と3曲続けて「ヒーリングっど♥プリキュア」関連曲を展開。Machicoと吉武は、跳ねながら踊り、衣装を揺らしてテンション高く歌い上げ、全力のパフォーマンスで観客を楽しませる。昨年開催が予定されていた「ヒーリングっど♥プリキュアLIVE2020」が新型コロナウィルスの影響で中止となってしまったこともあり、「ヒープリ」ファンにもうれしい時間となった。会場から大きな手拍子がなる中、Machicoと吉武が揃って登場し、スタートしたのは「CLAP!~勇気を鳴らせ~」。声が出せない中、観客たちは拍手で2人のパフォーマンスを後押しした。

イベントでは、10月23日に公開が予定されている「映画トロピカル~ジュ!プリキュア 雪のプリンセスと奇跡の指輪!」の楽曲も、作品の舞台である“雪の王国”を思わせる演出の中で披露。この日、初めての5人揃っての歌唱となった映画のエンディング主題歌「シャンティア~しあわせのくに~ エンディング主題歌Ver.」では、キャストたちが時折、笑顔を交わし合う場面が印象的だった。挿入歌となっている「大好きのSnowball」をMachicoが歌うその後ろには、吉武とキャスト5人が再び登場。タイトルに絡め、雪玉を投げ合うという微笑ましいやり取りが繰り広げられた。

イベントが終わりに近づく中、ファイルーズと日高によって歌われたのは、まなつとローラの成長と絆を感じる「プリティル~ジュデイズ!」。互いに自己紹介するまなつとローラのセリフから始まるこの楽曲を、歌声を重ね息ぴったりに披露した。ファイルーズと日高に、花守、石川、瀬戸も加えた5人での「おもいきりトロピカル!」では、それぞれの個性が光る。5人の笑顔で照らされた客席も、ペンライトのカラフルな光で彩られた。最後はステージに出演者が勢揃い。ようやくファンを前にイベントが開催できたことを喜び、口々に応援に感謝する。そしてステージに揃った7人で、後期エンディングテーマ「あこがれ Go My Way!!」を歌唱。客席も出演者も一緒になって大きく手を振り、大いに“トロピカった”ライブに幕を下ろした。

なお「トロピカル~ジュ!プリキュアLIVE2021 Viva!トロピカSUMMER!LIVE」では、期間限定のアーカイブ配信も実施。配信チケットはエンタテインメントサイト・uP!!!にて販売されており、10月9日23時59分まで視聴が可能だ。さらに2022年3月2日には同イベントの夜の部“おつきサマー公演”の模様を収録したBlu-ray / DVDも発売される。

「トロピカル~ジュ!プリキュアLIVE2021 Viva!トロピカSUMMER!LIVE」

事後配信日時:10月9日(土)23:59まで

出演者:ファイルーズあい(夏海まなつ/キュアサマー役)、花守ゆみり(涼村さんご/キュアコーラル役)、石川由依(一之瀬みのり/キュアパパイア役)、瀬戸麻沙美(滝沢あすか/キュアフラミンゴ役)、日高里菜(ローラ/キュアラメール役)、Machico(オープニング主題歌歌手)、吉武千颯(エンディング主題歌歌手)

おひサマー公演セットリスト

1. Viva! Spark!トロピカル~ジュ!プリキュア / Machico

2. なかよしのうた / 日高里菜

3. OH! TEMPT SUMMER DAY / ファイルーズあい

4. チャーミング*∞*ハピネス / 花守ゆみり

5. My Story / 石川由依

6. BREAK POINT / 瀬戸麻沙美

7. アクアプリズム / 日高里菜

8. シェアして!プリキュア / Machico

9. Brave Parade / 吉武千颯・Machico

10. トロピカ I・N・G / 吉武千颯

11. ミラクルっと♥Link Ring! / Machico

12. Good Good ハ~イ!! / Machico・吉武千颯

13. LOVE FOR ALL / Machico

14. CLAP!~勇気を鳴らせ~ / Machico・吉武千颯

15. シャンティア~しあわせのくに~ エンディング主題歌Ver. / ファイルーズあい、花守ゆみり、石川由依、瀬戸麻沙美、日高里菜

16. 大好きのSnowball / Machico

17. プリティル~ジュデイズ! / ファイルーズあい、日高里菜

18. おもいきりトロピカル! / ファイルーズあい、花守ゆみり、石川由依、瀬戸麻沙美、日高里菜

<アンコール>

19. あこがれ Go My Way!! / ファイルーズあい、花守ゆみり、石川由依、瀬戸麻沙美、日高里菜、Machico、吉武千颯

おつきサマー公演セットリスト

1. Viva! Spark!トロピカル~ジュ!プリキュア withトロピカる部 / ファイルーズあい、花守ゆみり、石川由依、瀬戸麻沙美、日高里菜、Machico

2. OH! TEMPT SUMMER DAY / ファイルーズあい

3. チャーミング*∞*ハピネス / 花守ゆみり

4. My Story / 石川由依

5. BREAK POINT / 瀬戸麻沙美

6. なかよしのうた / 日高里菜

7. シェアして!プリキュア / Machico

8. Brave Parade / 吉武千颯・Machico

9. トロピカ I・N・G / 吉武千颯

10. 星座のチカラ / 吉武千颯

11. Good Good ハ~イ!! / Machico・吉武千颯

12. ミラクルっと♥Link Ring! / Machico

13. CLAP!~勇気を鳴らせ~ / Machico・吉武千颯

14. シャンティア~しあわせのくに~ エンディング主題歌Ver. / ファイルーズあい、花守ゆみり、石川由依、瀬戸麻沙美、日高里菜

15. 大好きのSnowball / Machico

16. プリティル~ジュデイズ! / ファイルーズあい、日高里菜

17. おもいきりトロピカル! / ファイルーズあい、花守ゆみり、石川由依、瀬戸麻沙美、日高里菜

18. あこがれ Go My Way!! / ファイルーズあい、花守ゆみり、石川由依、瀬戸麻沙美、日高里菜、Machico、吉武千颯

<アンコール>

19. Viva! Spark!トロピカル~ジュ!プリキュア / ファイルーズあい、花守ゆみり、石川由依、瀬戸麻沙美、日高里菜、Machico、吉武千颯

