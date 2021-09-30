葦原大介原作によるTVアニメ「ワールドトリガー 3rdシーズン」の新規場面カットが公開された。
10月9日よりテレビ朝日系列「NUMAnimation」枠にて放送開始される「ワールドトリガー 3rdシーズン」。新作カットは三雲修、空閑遊真、雨取千佳、そしてヒュースが加わった新生玉狛第2の前に現れるライバルたちがお目見え。鈴鳴第一（来馬隊）の村上鋼、影浦隊の影浦雅人や絵馬ユズル、東隊の奥寺常幸、片桐隊の結束夏凛、二宮隊の犬飼澄晴などの場面カットが公開された。併せて3rdシーズンに登場する新キャラ弓場隊の隊長・弓場拓磨の設定画も解禁に。
またTVアニメ「ワールドトリガー 2ndシーズン」の無料一挙配信が決定。3rdシーズンの放送直前となる10月9日21時から東映アニメーションの公式YouTubeチャンネルにて配信される。
「ワールドトリガー3rdシーズン放送超直前！ 2ndシーズン全12話一挙無料配信」
日時：2021年10月9日（土）21:00～25:05
配信サイト：東映アニメーション公式YouTubeチャンネル
ワールドトリガー 3rdシーズン
放送情報
テレビ朝日系列：2021年10月9日（土）より毎週土曜日25:30～
配信情報
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スタッフ
原作：葦原大介（集英社「ジャンプ SQ.」連載 / ジャンプコミックス刊）
シリーズ構成：吉野弘幸
音楽：川井憲次
キャラクターデザイン・ 総作画監督：海谷敏久
色彩設計：永井留美子
シリーズディレクター：畑野森生
製作：東映アニメーション
キャスト
空閑遊真：村中知
三雲修：梶裕貴
雨取千佳：田村奈央
迅悠一：中村悠一
ヒュース：島崎信長
※島崎信長の崎はたつさきが正式表記。
(c)葦原大介／集英社・テレビ朝日・東映アニメーション