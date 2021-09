『ジュラシック・ワールド』のベビーブルーが1／2サイズで登場！

スタチューメーカープライム1スタジオは、「ジュラシック・ワールド:炎の王国」より「レガシーミュージアムコレクション ベビーブルー 1/2」の予約受付を開始した。

『ジュラシック・ワールド』は、1993年に初公開され全世界で大ヒットを記録した、『ジュラシック・パーク』から始まる人気SF映画シリーズの第4作目。

この度、そんな『ジュラシック・ワールド』シリーズを通して活躍するヴェロキラプトル「ブルー」の幼い日の姿が、コンパクトな1/2サイズでレガシーミュージアムコレクションに登場!

オーウェンにより卵から育てられ、信頼を寄せる幼き頃のブルー。彼らの固い絆は全シリーズで物語の核として描写されている。今回立体化されたのは、『ジュラシック・ワールド:炎の王国』の回想シーンに登場する幼い彼女の姿だ。あどけなさを湛えた瞳、頭部から尻尾へと走る象徴的な青いライン、今にも飛び跳ねそうなポージング、その魅力のすべてを緻密な造形と塗装により、ディスプレイしやすい1/2サイズに封じ込めた。

『ジュラシック・ワールド』のロゴを配した、施設の床を思わせるメタリックなベースもファンには嬉しい限り。種族を超え、人と恐竜は分かり合える。その証ともいえる愛くるしい姿は、レガシー(遺産)の名に恥じることのない逸品だ!

(C)Universal City Studios LLC and Amblin Entertainment, Inc. All Rights Reserved.