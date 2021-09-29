西田征史・久保忠佳・三宮宏太原作によるTVアニメ「テスラノート」第1話のあらすじと場面カットが到着した。

「テスラノート」は、幼少期から最高の諜報員として育て上げられた少女・根来牡丹と、自称ナンバーワン諜報員・クルマが、天才発明家ニコラ・テスラの遺産“テスラの欠片”を回収するという世界の命運をかけた任務に挑んでいくスパイアクション。第1話では、急行列車が突如ワープするという不可解な事件が“テスラの欠片”によって引き起こされる。牡丹とクルマはバディを組み、その事件の真相を追うことに……。場面カットには牡丹、クルマ、そして彼らをバックアップする高松隆之助、氷見恭平らの姿が収められた。

また、デフォルメキャラによるショートアニメ「ミッキーとオリバーのエージェント養成講座」も公開に。諏訪部順一演じるミッキーと、神谷浩史演じるオリバーのCIA局員2人が、コミカルな掛け合いで「テスラノート」をより楽しむためのポイントを教えていく。なお、動画は今後毎週水曜日に更新。全13回の配信を予定している。

TVアニメ「テスラノート」はTOKYO MXにて10月3日、BS11にて10月5日にスタート。なおAmazon Prime Video、dアニメストア、TELASAほかにて配信も行われる。

TVアニメ「テスラノート」

放送情報

TOKYO MX：2021年10月3日（日）より毎週日曜日23:00～

BS11：2021年10月5日（火）より毎週火曜日24:30～

配信情報

Amazon Prime Video / アニメ放題 / ABEMA / auスマートパスプレミアム / J:COMオンデマンド / TELASA / dアニメストア / バンダイチャンネル / ひかりTV / Hulu / milplus / U-NEXT / GYAO!ストア / TSUTAYA TV / DMM.com 動画 / ニコニコチャンネル / ひかりTV / HAPPY!動画 / ビデオマーケット / music.jp / ムービーフル / Rakuten TV / ニコニコ生放送 / GYAO!

スタッフ

原作：西田征史・久保忠佳・三宮宏太「テスラノート」（講談社『週刊少年マガジン』）

監督：福田道生

シリーズ構成・脚本：西田征史

キャラクター原案：POKImari

CGディレクター：高井了治

美術監督：中尾陽子

撮影監督：浜尾繁光

音響監督：阿部信行

音楽：和田薫

制作協力：studio bokan、タイプゼロ、ライズモア

アニメーション制作：ギャンビット

キャスト

根来牡丹：小原好美

クルマ：鈴木達央

高松隆之助：前野智昭

氷見恭平：中井和哉

根来甚吾：麦人

鳥海賢介：木内秀信

ミッキー・ミラー：諏訪部順一

オリバー・ソーントン：神谷浩史

リリー・スタイネム：伊藤静

ピノ：石田彰

エルモ：黒田崇矢

(c)西田征史・久保忠佳・三宮宏太・講談社/ミッションT