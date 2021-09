景井ひなが紹介 BLACKPINK・LISAのソロデビュー曲『LALISA』は歌詞にも注目

景井ひなが、TOKYO FMのレギュラー番組に出演。大好きなBLACKPINKのメンバー、LISAさんのソロデビューシングル『LALISA』を紹介しました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! GIRLS LOCKS!」9月28日(火)放送分)景井:私の大好きなBLACKPINKの授業を先々月(7月28日)、先月(8月23日)とやりましたが、今月のBLACKPINKでいうと、メンバーのLISAのソロデビュー作品が(9月10日に)リリースされましたね!みなさん聴きましたか?この曲、めちゃめちゃカッコイイです……!まだ和訳を知らないよって方はぜひ調べてほしいんですけど、この曲はLISA様だからこそ歌える曲だなっていうのが第一にありますね。あと、ミュージックビデオもぜひ見てほしいのですが……何カットもあるんですよ。いろんなLISA様が見られます。ぜひ、ぜひ見てほしい!!(タイトル曲の)「LALISA」は、“自分を愛して自分を愛して”って曲なんですけど……歌詞に『王冠(왕관)』というワードが入っているんです。王冠は“私の物”じゃなくて“私たちの物”って言うんですよ(『새까만 핑크빛 왕관 belongs to we』の部分)。そこがいいポイントだな~と思っています。『王冠』ってBLACKPINKのモチーフとされている物なので……BLACKPINKは4人で1つだから、そこは“私だけの物”じゃなくて“私たちの物”って言うのが、さりげなくカッコイイな~っていうのがあります!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/