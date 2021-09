白スニーカー特化ブランド「GO WITH WHITE」、「WWS」とコラボ 東京、兵庫、福岡の店舗で試着会開催

D2C支援事業を展開するSUPER STUDIOは10月1日、白スニーカー特化のD2Cブランド「GO WITH WHITE」において、期間限定の試着会を開始する。会場は、ボーダレスウェアブランド「WWS/ダブリューダブリューエス」の東京・兵庫・福岡の3店舗、期間は11月30日まで。フィッティングへの不安の声に対応し、実際に試着できる場を提供する。

【<画像7点>白スニーカーブランド「GO WITH WHITE」のイメージなどはこちら】

「GO WITH WHITE」は、「ひとつのものを長く使い続けることこそが、究極のエコである」という思想のもと、汚れやすく、汚れたら新しいものに履き替えることが当たり前となっていた白スニーカーに、オリジナルシューケアグッズの定期配送やメンテナンスサービスがセットになった、業界でも珍しいサブスクリプションプランを提供する白スニーカー特化のD2Cブランド。

10月1日~11月30日の期間、ボーダレスウェアブランド「WWS/ダブリューダブリューエス」の「WWS Flagship Store 新宿」(東京)・「西宮ガーデンズ店」(兵庫)・「天神地下街店」(福岡)の3店舗において、期間限定の試着会を開催する。試着対象商品は、「GO WITH WHITE」プレーンモデルの5サイズ(23、24、26、27、28cm)。オンライン限定販売商品のため、フィッティングに不安を持つ人から声が寄せられていたとし、試着会の開催により、スニーカーのサイズ感や履き心地を実際に確認できる場を提供する。

試着会の会場となる「WWS/ダブリューダブリューエス」は、季節やシーン問わず着用できる高機能かつシンプルなデザインを追求したボーダレスウェアを展開。両社の提案するライフスタイルの共通性から、今回の試着会開催に至ったとしている。

試着会の開催期間中、各店舗では、カスタムモデルの特別展示も行う。また、店頭で試着をした全ての人に、「GO WITH WHITE」の思想を体感できるよう「お持ちの靴にも使える、長く・綺麗に履き続けるためのオリジナルシューケアグッズ(シューズクリーナー)」と「GO WITH WHITE」が初月50%OFFとなるクーポンコードをセットでプレゼントする。また、本試着会の開催を記念し、「GO WITH WHITE」オンラインストアにおいても、期間中に商品を購入した人に「お持ちの靴にも使える、長く・綺麗に履き続けるためのシューケアセット(消臭スプレー、防水スプレー、靴用消しゴム)」をプレゼントするキャンペーンを実施する。

本試着会を皮切りに、今後も「GO WITH WHITE」×「WWS/ダブリューダブリューエス」にて、サステナブルファッションに関連した施策の実施を予定しており、ぜひ注目してほしいとしている。