カンザスシティ・ロイヤルズのサルバドール・ペレス捕手は28日(日本時間29日)、敵地でのクリーブランド・インディアンス戦に「3番・捕手」でスタメン出場。6回に第47号ソロ本塁打を放った。







ペレスは、3-3と同点の6回無死、インディアンス先発アーロン・シバーレ投手と3度目の対戦。1ボール1ストライクからの3球目、甘く入った85.9マイル(約138キロ)スプリットを完璧に捉えた。打った瞬間の当たりは、レフトスタンドに飛び込む逆転ソロホームラン。飛距離429フィート(約131メートル)、打球速度108マイル(約174キロ)の一発でブラディミール・ゲレーロJr.内野手(トロント・ブルージェイズ)を抜き、本塁打ランキング単独トップに躍り出た。











【動画】ペレス、本塁打ランキング単独トップの47号ホームラン!

ロイヤルズの公式Twitterより



No. 47! No doubt about it!

— Kansas City Royals (@Royals)