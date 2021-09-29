観月ありさ、日本コロムビア時代の全楽曲サブスク配信

歌手デビュー30周年を迎えた観月ありさが、日本コロムビア時代にリリースした全楽曲をサブスクリプションサービスにて配信開始する。
1991年に14歳で『伝説の少女』でデビューして今年で30周年。記念企画として現在所属するレコード会社・avexからリリースした楽曲を2021年5月より毎月配信リリースしてきた。2021年9月29日からはデビュー以来約6年間在籍した日本コロムビア時代の楽曲が全て配信される。
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配信されるのはシングル13枚・アルバム6枚に収録されたオリジナル曲57曲、リミックス曲14曲の計71曲となっている。「伝説の少女」の他、「TOO SHY SHY BOY!」、「happy wake up!」、「エデンの都市」といったヒット曲も含まれ、作家陣には小室哲哉、呉田軽穂（松任谷由実）、奥居香、高見沢俊彦、尾崎亜美、小林武史。さらには辛島美登里、中西圭三、小西康陽らミュージシャンが提供した楽曲が並ぶ。
・観月ありさ コメント：
観月ありさ
配信日：2021年9月29日（水）
シングル『風も空もきっと・・・』（96年4月20日リリース）
配信日：2021年10月3日（日）
シングル『Dont be shy』（95年12月1日リリース）
配信日：2021年10月13日（水）
シングル『抱きしめて！』（95年5月24日リリース）
配信日：2021年10月20日（水）
シングル『happy wake up!』（94年10月3日リリース）
配信日：2021年10月27日（水）
シングル『君が好きだから』（93年8月11日リリース）
配信日：2021年11月3日（水）
シングル『TOO SHY SHY BOY!』（92年5月27日リリース）
配信日：2021年11月10日（水）
シングル『風の中で』（91年11月21日リリース）
配信日：2021年11月17日（水）
シングル『エデンの都市』（91年8月28日リリース）
配信日：2021年11月24日（水）
シングル『伝説の少女』（91年5月15日リリース）
配信日：2021年12月5日（日）※観月ありさ誕生日
日本コロムビア 観月ありさ特設サイト：https://columbia/jp/mizukialisa/