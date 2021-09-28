TVアニメ「SELECTION PROJECT」第1話のあらすじ、先行カット、Web予告が公開された。
10月1日から放送される「SELECTION PROJECT」は、アイドルの登竜門であるオーディションリアリティショー「SELECTION PROJECT」に挑む少女たちを描く“青春熱血オーディションバトル”。第1話「Only one yell」では、アイドルを夢みる中学生・美山鈴音が「SELECTION PROJECT」を勝ち上がり、全国予選決勝に挑む様子が描かれる。また第1話のWeb予告には、番組の人気司会・スミパンダが登場。第1話の見どころを伝えていく。
TVアニメ「SELECTION PROJECT」
放送情報
AT-X：2021年10月1日（金）より毎週金曜日22:00～
TOKYO MX：2021年10月1日（金）より毎週金曜日22:30～
KBS京都：2021年10月1日（金）より毎週金曜日24:00～
サンテレビ：2021年10月1日（金）より毎週金曜日24:00～
テレビ愛知：2021年10月1日（金）より毎週金曜日27:05～
BS11：2021年10月1日（金）より毎週金曜日23:00～
配信情報
dアニメストアにて2021年10月1日（金）より毎週金曜日22:30～地上波同時・単独最速配信
そのほかサイトでも順次配信予定
スタッフ
原作：SELECTION PROJECT
監督：平牧大輔
シリーズ構成・脚本：高橋悠也
キャラクターデザイン：平山寛菜
音楽プロデューサー：木皿陽平（Stray Cats）
CG制作：ダンデライオン
アニメーション制作：動画工房
キャスト
美山鈴音：矢野妃菜喜
花野井玲那：水野朔
濱栗広海：南雲希美
今鵜凪咲：荒井瑠里
八木野土香：羊宮妃那
淀川逢生：岩橋由佳
小泉詩：白河みずな
山鹿栞：花井美春
当麻まこ：下地紫野
来栖セイラ：大西沙織
スミパンダ：小野大輔
天沢灯：早見沙織