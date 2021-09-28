TVアニメ「SELECTION PROJECT」第1話のあらすじ、先行カット、Web予告が公開された。

10月1日から放送される「SELECTION PROJECT」は、アイドルの登竜門であるオーディションリアリティショー「SELECTION PROJECT」に挑む少女たちを描く“青春熱血オーディションバトル”。第1話「Only one yell」では、アイドルを夢みる中学生・美山鈴音が「SELECTION PROJECT」を勝ち上がり、全国予選決勝に挑む様子が描かれる。また第1話のWeb予告には、番組の人気司会・スミパンダが登場。第1話の見どころを伝えていく。

TVアニメ「SELECTION PROJECT」

放送情報

AT-X：2021年10月1日（金）より毎週金曜日22:00～

TOKYO MX：2021年10月1日（金）より毎週金曜日22:30～

KBS京都：2021年10月1日（金）より毎週金曜日24:00～

サンテレビ：2021年10月1日（金）より毎週金曜日24:00～

テレビ愛知：2021年10月1日（金）より毎週金曜日27:05～

BS11：2021年10月1日（金）より毎週金曜日23:00～

配信情報

dアニメストアにて2021年10月1日（金）より毎週金曜日22:30～地上波同時・単独最速配信

そのほかサイトでも順次配信予定

スタッフ

原作：SELECTION PROJECT

監督：平牧大輔

シリーズ構成・脚本：高橋悠也

キャラクターデザイン：平山寛菜

音楽プロデューサー：木皿陽平（Stray Cats）

CG制作：ダンデライオン

アニメーション制作：動画工房

キャスト

美山鈴音：矢野妃菜喜

花野井玲那：水野朔

濱栗広海：南雲希美

今鵜凪咲：荒井瑠里

八木野土香：羊宮妃那

淀川逢生：岩橋由佳

小泉詩：白河みずな

山鹿栞：花井美春

当麻まこ：下地紫野

来栖セイラ：大西沙織

スミパンダ：小野大輔

天沢灯：早見沙織