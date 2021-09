BTSが11月27、28日、12月1、2日にアメリカ・ロサンゼルスのSoFiスタジアムにて有観客ライブ「BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE - LA」を開催する。

10月24日にオンラインライブ「BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE」を開催するBTS。ロサンゼルス公演で彼らは、2019年10月に韓国・ソウルオリンピック主競技場で行ったワールドツアー「BTS WORLD TOUR 'LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF'」の最終公演以来、2年1カ月ぶりにARMY(BTSファンの呼称)と対面を果たす。チケットはTicketmasterにて販売され、ファンクラブ会員向けの先行予約も実施される。詳細はファンコミュニティプラットフォーム・Weverseにて確認を。

YouTubeではBTSメンバーがひさしぶりのオフライン公演の開催について語る動画が公開されており、その中でJINは「Pefmissionなしで一緒に踊れるときが近付いているので皆さん一緒に楽しみましょう」、J-HOPEは「長い間お待ちいただいたぶん公開のないステージをお見せするためにたくさん準備しているので楽しみにしていてください」、Vは「ARMY、紫するよ! すぐにお会いしましょう!」とコメントしている。

BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE - LA

2021年11月27日(土)アメリカ カリフォルニア州 ロサンゼルス SoFiスタジアム

2021年11月28日(日)アメリカ カリフォルニア州 ロサンゼルス SoFiスタジアム

2021年12月1日(水)アメリカ カリフォルニア州 ロサンゼルス SoFiスタジアム

2021年12月2日(木)アメリカ カリフォルニア州 ロサンゼルス SoFiスタジアム