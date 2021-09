10月24日に東京・EX THEATER ROPPONGIで開催されるイベント「あのちゃんねるLIVE『あ、無の無』」のMCがぺこぱに決定した。

昨晩の放送をもって最終回を迎えた、あのの冠番組であるテレビ朝日系「あのちゃんねる」。「あのちゃんねるLIVE『あ、無の無』」はこの番組が主催する初のリアルイベントとなる。当日は、あのがソロアーティスト名義・anoとして初めて有観客でのライブパフォーマンスを行うほか、ゲストとのトークやコラボを繰り広げる。MCを務めるぺこぱは、過去にゲストとして番組に出演。今回のイベントでどんな空間を作り上げるのか楽しみにしよう。

イベントは「昼の無」「夜の無」の昼夜2公演で、このうち夜公演がCSテレ朝チャンネル1 / スカパー!オンデマンドにて生中継および生配信される。テレ朝チケットでは、会場での観覧チケットの3次先行予約を9月30日まで受付中。チケット一般販売は10月2日にスタートする。

あのちゃんねるLIVE「あ、無の無」

2021年10月24日(日)東京都 EX THEATER ROPPONGI

[昼公演]OPEN 13:45 / START 14:30

[夜公演]OPEN 18:15 / START 19:00

<出演者>

あの / ぺこぱ / and more

CSテレ朝チャンネル1 / スカパー!オンデマンド「あのちゃんねるLIVE『あ、無の無』」

2021年10月24日(日)19:00~