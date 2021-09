スマートフォン向けゲームアプリ『戦姫絶唱シンフォギアXD UNLIMITED』にて劇場版『Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ Licht 名前の無い少女』とのコラボイベントを開催中。

『戦姫絶唱シンフォギアXD UNLIMITED』では、劇場版『Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ Licht 名前の無い少女』とのコラボイベント開催を記念して、EP回復アイテムなどがもらえる「カウントダウンログインボーナス」を実施中。コラボイベントでは、イリヤスフィール・フォン・アインツベルン、美遊・エーデルフェルト、クロエ・フォン・アインツベルンが登場する。

(C)2021 ひろやまひろし・TYPE-MOON/KADOKAWA/劇場版「Fate/kaleid liner プリズマ☆イリ ヤ Licht 名前の無い少女」 (C)Project シンフォギア (C)Project シンフォギアG (C)Project シンフォギアGX (C)Project シンフォギアAXZ (C)Project シンフォギアXV (C) bushiroad All Rights Reserved. (C) Pokelabo, Inc.