「自己研鑽」はビジネスシーンでよく耳にする言葉です。「自己啓発」と意味合いが似ていますが、厳密には異なります。

今回は自己研鑽という言葉の意味や言い換え表現、英語表現などをご紹介。例文を交えて使い方も紹介するので、この機会に意味をしっかりマスターしましょう。

自己研鑽という言葉そのものは、辞書には載っていません。研鑽という意味を確認しながら、自己研鑽の言葉の意味を考えてみましょう。

自己研鑽は「じこけんさん」と読みます。

研鑽とは「学問などを深く探求すること」という意味。つまり自己研鑽には、知識を探求して自己の能力を高めるという意味合いがあります。

ビジネスパーソンとして社会に出た時点から、いかにスキルアップするかは重要なテーマです。学生時代とは異なり、学びの機会がいつでも用意されているわけではありません。

業務を通して成長することもできますが、より高みを目指すには自らスキルや能力を磨く必要があります。業務で成果を出し続ければ、昇進できたりよりいい条件へ転職したりすることができるかもしれません。

つまり、ビジネスパーソンにとって自己研鑽は必須。業務に関わる知識や経験を積み、将来へ活かすことが求められます。

ビジネスシーンでよく耳にする言葉には、「自己啓発」もあります。では自己研鑽と自己啓発に違いはあるのでしょうか。2つの言葉の意味を比べてみましょう。

自己啓発は一般的に、精神的にレベルアップすることを指しています。つまり自己啓発のために、自己研鑽を積むという捉え方です。資格試験に挑戦したり、研修に参加したりするのも、自己研鑽の1つの手段と考えられます。

自己研鑽という言葉の意味を理解したところで、実際にどう使うのか確認しましょう。例文とともに紹介しますので参考にしてください。

研鑽という言葉は「研鑽を積む」と表現されます。修行を積むのと同じように、努力を続けるという意味です。

「自己研鑽に励む」と表現することもあります。資格試験の勉強など、スキルアップのための何かに一生懸命取り組む姿勢を指します。

自己研鑽の言い換え表現にはどのようなものがあるのでしょうか。例文とともに紹介するので、この機会にほかの表現も確認して語彙力を高めましょう。

自分に隠された能力を発揮するために経験や知識を増やす、という意味で、自己啓発は自己研鑽とほぼ同じ意味だと言えるでしょう。

ただし、前述のように自己啓発は人として飛躍する大きな意味合いであるのに対して、自己研鑽は飛躍に向けて努力を続けること、というニュアンスの違いがあります。まったく同じ意味ではないということを知っておきましょう。

「自分磨き」という言葉は自己研鑽より聞き慣れているのではないでしょうか。「磨く」という言葉が入っていることからも、自己研鑽と同じ意味と捉えてよいでしょう。自分の能力やスキルを磨くことで、次のステージへレベルアップするという意味です。

克己という言葉はあまり耳慣れないかもしれません。「克(かつ)」という字には「力を尽くし打ち勝つ」という意味があります。

つまり克己の意味は「自分の感情や欲望などに打ち勝つこと」。「克己心(こっきしん)」などと表現されるのが一般的です。

自己研鑽という言葉を直接表す英語はありませんが、研鑽は「study」「hard study」などと表現されます。

また、「devote(ささげる)」という単語を用いて「devote oneself to one’s studies」としたり、「improve(進歩する)」とという単語を使ったりする場合もあります。

・He devoted himself to his studies as an engineer.(彼は技術者として自己研鑽を積んだ)

・I study English so hard to improve myself.(自己研鑽に励み、英語を上達させる)