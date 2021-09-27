10月3日（日）に行われる一般社団法人APバンクによる無観客生配信ライブ「ap bank fes '21 online in KURKKU FIELDS」の追加アーティストとしてMISIAの出演が決定した。

代表理事の小林武史が総合プロデュースを務める千葉県木更津市の自然循環型施設・KURKKU FIELDSから配信されるこのライブ。これまでMISIAのほかにはBank Band、KAN、Salyu、宮本浩次、miletの出演がアナウンスされていた。

視聴チケットはU-NEXTで販売されている。

ap bank fes '21 online in KURKKU FIELDS

ライブ配信：2021年10月3日（日）15:30～18:30

特別版配信：2021年10月10日（日）19:00～10月17日（日）23:59

＜出演者＞

Bank Band with Great Artists

Great Artists：KAN / Salyu / MISIA / 宮本浩次 / milet

Bank Band：小林武史（Key）/ 櫻井和寿（Vo, G） / 小倉博和（G） / 亀田誠治（B） / 河村“カースケ”智康（Dr） / 沖祥子（Violin） / 小田原 ODY 友洋（Cho）