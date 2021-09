25日と26日に、Yogibo WEリーグ第3節が各地で行われた。

ここまで2試合を消化し勝利のなかった日テレ・東京ヴェルディベレーザは、ホームでサンフレッチェ広島レジーナと対戦。前半にFW小林里歌子のゴールで先制すると、後半終了間際にはFW植木理子が追加点を挙げ、2-0で勝利した東京NBは嬉しいWEリーグ初勝利を掴んだ。

今シーズン2試合目を迎えたINAC神戸レオネッサは、ホームにジェフユナイテッド市原・千葉レディースを迎えた。I神戸は立ち上がりからMF杉田妃和とMF伊藤美紀が立て続けにゴールを奪い主導権を握ると、その後は互いにゴールネットを揺らすことなく試合終了。2-0で勝利したI神戸が開幕から2連勝を飾っている。

アルビレックス新潟レディースとちふれASエルフェン埼玉の一戦は、前半をスコアレスで折り返す展開に。迎えた後半、新潟LはFW道上彩花のゴールで先制に成功する。対するEL埼玉はMF吉田莉胡のゴールで同点に追いつくが、新潟Lは85分にMF滝川結女が決勝点をゲット。2-1で勝利した新潟Lは、今シーズン初勝利を収めている。

また、「マイナビ仙台レディースvs大宮アルディージャVENTUS」と「ノジマステラ神奈川相模原vsAC長野パルセイロ・レディース」は、いずれもスコアレスドローに終わった。

第3節の試合結果と順位表、また次節の対戦カードは以下の通り。

■試合結果

日テレ・東京ヴェルディベレーザ 2-0 サンフレッチェ広島レジーナ

INAC神戸レオネッサ 2-0 ジェフユナイテッド市原・千葉レディース

マイナビ仙台レディース 0-0 大宮アルディージャVENTUS

アルビレックス新潟レディース 2-1 ちふれASエルフェン埼玉

ノジマステラ神奈川相模原 0-0 AC長野パルセイロ・レディース

WE ACTION DAY:三菱重工浦和レッズレディース

■順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 I神戸(6/+7)

2位 浦和(6/+3)

3位 AC長野(5/+2)

4位 マイ仙台(5/+2)

5位 東京NB(4/+1)

6位 新潟L(4/−1)

7位 S広島R(3/−1)

8位 N相模原(2/−2)

9位 大宮V(2/−5)

10位 千葉L(1/−2)

11位 EL埼玉(1/−4)

■次節の対戦カード

▼10月2日(土)

13:00 千葉L vs 東京NB

14:00 大宮V vs 浦和

14:00 EL埼玉 vs マイ仙台

14:00 S広島R vs 新潟L

15:00 AC長野 vs I神戸

WE ACTION DAY:N相模原