大谷翔平、2打席連続スリーベースで3打点！　「45本塁打20盗塁6三塁打」は…

ロサンゼルス・エンゼルスの大谷翔平は25日(日本時間26日)、本拠地でのシアトル・マリナーズ戦に「2番・指名打者(DH)」でスタメン出場。最初の2打席でともにスリーベースを放ち、計3打点をマークした。また、1本目の三塁打で大谷は、シーズン6本目を記録したこととなり、ウィリー・メイズ氏の記録に並んだと『fansided.com』が同日、伝えている。







大谷は、メイズ氏以来となる1シーズンで45本塁打、20盗塁、6三塁打を記録した2人目の選手となった。加えて投手部門でのスタッツも優秀で、投手としては同日時点で9勝2敗、防御率3.28の成績を残している。アメリカン・リーグのMVPを獲得する可能性については、ブラディミール・ゲレーロJr.内野手(トロント・ブルージェイズ)を大谷より上位に置くアナリストもいるため、議論はまだ続く見込みとなっている。











【動画】ウィリー・メイズ氏の記録に並んだ大谷翔平の三塁打

エンゼルスの公式Twitterより



Players with 45+ HR, 20+ SB and 6+ triples in a season:

Willie Mays (1955)

Shohei Ohtani (2021)

— Los Angeles Angels (@Angels)