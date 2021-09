9月27日の食玩は鬼滅にエヴァ、どれみにファイバードにすみっコ！

食品玩具、いわゆる食玩。メーカーによっては玩具菓子=玩菓と呼ぶ事もあるジャンルの商品だ。

最初は「鬼滅の刃 ウエハース4」。アニメ『鬼滅の刃』のカード入りウエハースだ。

続いては「EVA−FRAME:ヱヴァンゲリヲン新劇場版02」。『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』シリーズに登場するエヴァンゲリオンを再現したアクションフィギュアだ。

お次は「おジャ魔女どれみカードウエハース2」。00年代のアニメ『おジャ魔女どれみ』シリーズのメタリックプラカード入りウエハースだ。

90年代作品からは1991年放送『太陽の勇者ファイバード』の主役ロボを立体化した組み立てキット「SMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT] 太陽の勇者ファイバード」が発売。

ゲーム系では「あつまれ どうぶつの森 ともだちどーる 第2弾」が登場。ゲーム『あつまれ どうぶつの森』のどうぶつたちを立体化したフロッキードールだ。

「いらすとや スタンドラバーマスコット」は、「いらすとや」のみふねたかしのイラストを使用したボールチェーン付きラバーマスコット。

「すみっコぐらしキラキラトレー」は、『すみっコぐらし』のキャラクターをプリントしたプラスチック製トレー。

最後は「戦艦大和の追憶」。1/2000スケールの彩色済み組み立てキットだ。

それぞれ全国のスーパーや量販店などのお菓子売り場にて発売される。

(C)吾峠呼世晴/集英社・アニプレックス・ufotable

(C)カラー

(C)東映アニメ―ション

(C)サンライズ

(C)2020 Nintendo

(C)みふねたかし

(C)2021 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

(C)F-toys