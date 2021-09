木村拓哉「僕らがどういう表現をしたのか…」中村アンと映画「マスカレード・ナイト」をアピール

木村拓哉が親交のあるゲストを迎え、人生をしなやかに生きていく様や、ゲストの秘めた魅力や強さに迫るTOKYO FMの番組「木村拓哉 Flow supported by GYAO!」。9月のゲストには、モデルで女優の中村アンさんが登場。9月19日(日)の放送では、2人が共演した現在公開中の映画「マスカレード・ナイト」のこと、さらには中村さんの“人生の1曲”を伺いました。木村からの「アンちゃんにとって『マスカレード・ナイト』はどんな作品になりましたか?」という質問に、中村さんは「私は映画自体(の出演が)がそんなにないので、そこもうれしいですし、やっぱり時間をかけて集中して挑んだので、思い入れもあります。(公開を迎え)すごくドキドキしています」と胸中を吐露。「みなさんにどう伝わるのでしょうか(笑)……? ぜひ観てほしいですね」と話すと、木村も「(作品を)観ていただくと、僕らがどういう表現をしたのか良くわかっていただけると思うので、ぜひ観てほしいなと思います」とアピールしました。毎回ゲストに挙げてもらっているコーナー「人生の1曲」。中村さんは、迷うことなくスティーヴィー・ワンダーの「To Feel The Fire」をセレクト。「このお仕事をして、スイッチを入れたいときや自分に情熱がないときに聴くと、すごくヤル気が出るんですよね」と選曲理由を語ります。さらに「(物事が)停滞してうまくいかないときって、たぶん自分に原因があるんですよね。(この曲を聴くと)いつもそのことに気づかされる。人のせいではなく、“うまくいかない”ってなっているときって、結局は自分が行動していないというか。そういうときに力をもらっている曲ですね」と話すと、木村は「なるほど! スティーヴィー・ワンダーさんは相当みんなに力を与えている人ですよね」と大きくうなずいていました。次回9月26日(日)の放送は、木村がリスナーからのメッセージに答えます。どうぞお楽しみに!<番組概要>番組名:木村拓哉 Flow supported by GYAO!放送日時:毎週日曜 11:30~11:55パーソナリティ:木村拓哉番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/flow/